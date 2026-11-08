Дрони б’ють по Харкову з самого ранку: є поранений, повідомив Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов протягом ранку 8 листопада повідомив уже про три “прильоти” бойових дронів у місті. Під ударами були Київський та Шевченківський райони.

Близько 9-ї ранку російський дрон влетів у дах багатоповерхівки в Київському районі, обійшлося без постраждалих. Після 10 зафіксували ще два “прильоти”.

“Ворог знову ударив бойовим дроном по Київському району. За попередньою інформацією, є поранена людина, – написав Терехов і за кілька хвилин доповнив, – по Шевченківському району ворог завдав удару бойовим дроном – наразі без постраждалих, наслідки зʼясовуємо”.

Зазначимо, останніми днями атаки FPV почастішали в Харкові. Так, 6 листопада два дрони впали в Київському районі. У другому випадку відомо, що о 16:45 FPV атакував Volkswagen Golf під час руху. 55-річна жінка, яка була за кермом, отримала гостру реакцію на стрес. Третій дрон о 17:20 вдарив по парковці біля універмагу в Салтівському районі. Безпілотник влучив у асфальт, пошкоджені чотири автомобілі. Близько 00:50 7 листопада FPV-дрон влетів у балкон на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в Київському районі. Обійшлося без постраждалих. 7 листопада вдень щонайменше два FPV-дрони вдарили по Київському району Харкова. Удари були по парковках супермаркетів.