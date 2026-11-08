Live
  • Нд 08.11.2026
  • Харків  +2°С
  • USD 45.44
  • EUR 51.04

Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині – обленерго

Суспільство 10:16   08.11.2026
Оксана Горун
Підпишіться на нас в Google
Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині – обленерго

Харківобленерго о 10:05 8 листопада повідомило про складну ситуацію в енергосистемі України, через яку почалися аварійні відключення світла.

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, спричиненою російськими обстрілами, наразі застосовуються аварійні відключення електроенергії. Просимо ощадливо споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно. Це створює додаткове навантаження на енергосистему, може призводити до значного зниження напруги та пошкодження внутрішньобудинкових електромереж”, – попередили енергетики.

У пресслужбі обленерго нагадали, що погодинні графіки відключень також продовжують діяти.

Читайте також: Удар по критичній інфраструктурі: частина громади без світла — Зеленський

Вранці 8 листопада про удари по критичній інфраструктурі, через які відбулися відключення електрики, повідомили мери Лозової та Златополя. За даними Златопільського міського голови Миколи Бакшеєва, на Харківщині знеструмлені 250 тисяч абонентів.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова – головне 8 листопада: місто атакують дрони, відключення світла
Новини Харкова – головне 8 листопада: місто атакують дрони, відключення світла
08.11.2026, 10:51
250 тисяч абонентів Харківщини без світла – мер про приліт по енергооб’єкту
250 тисяч абонентів Харківщини без світла – мер про приліт по енергооб’єкту
08.11.2026, 08:30
Вночі в Харкові прилетіло біля СТО: пошкоджені автівки
Вночі в Харкові прилетіло біля СТО: пошкоджені автівки
08.11.2026, 08:25
Сьогодні 8 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 листопада 2026: яке свято та день в історії
08.11.2026, 06:00
Як відключатимуть світло 8 листопада в Харківській області: графіки
Як відключатимуть світло 8 листопада в Харківській області: графіки
08.11.2026, 07:50
Синєгубов: У Харкові пошкоджені 4 СТО та тролейбуси, у Златополі електромережі
Синєгубов: У Харкові пошкоджені 4 СТО та тролейбуси, у Златополі електромережі
08.11.2026, 08:58

Новини за темою:

08.11.2026
Підсіла в машину та загинула від FPV: подробиці про удар під Харковом
08.11.2026
Удар по критичній інфраструктурі: частина громади без світла – Зеленський
08.11.2026
Синєгубов: У Харкові пошкоджені 4 СТО та тролейбуси, у Златополі електромережі
08.11.2026
250 тисяч абонентів Харківщини без світла – мер про приліт по енергооб’єкту
08.11.2026
Вночі в Харкові прилетіло біля СТО: пошкоджені автівки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині – обленерго», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 10:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго о 10:05 8 листопада повідомило про складну ситуацію в енергосистемі України, через яку почалися аварійні відключення світла".