Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині – обленерго

Харківобленерго о 10:05 8 листопада повідомило про складну ситуацію в енергосистемі України, через яку почалися аварійні відключення світла.

“У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, спричиненою російськими обстрілами, наразі застосовуються аварійні відключення електроенергії. Просимо ощадливо споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно. Це створює додаткове навантаження на енергосистему, може призводити до значного зниження напруги та пошкодження внутрішньобудинкових електромереж”, – попередили енергетики.

У пресслужбі обленерго нагадали, що погодинні графіки відключень також продовжують діяти.

Вранці 8 листопада про удари по критичній інфраструктурі, через які відбулися відключення електрики, повідомили мери Лозової та Златополя. За даними Златопільського міського голови Миколи Бакшеєва, на Харківщині знеструмлені 250 тисяч абонентів.