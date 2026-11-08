Удар по критичній інфраструктурі: частина громади без світла – Зеленський

Міський голова Лозової Сергій Зеленський вранці 8 листопада повідомив, що російська армія атакувала громаду: є пошкодження об’єктів енергетики, знищені склади фермерського господарства.

“Ворог вдарив по критичній інфраструктурі. Частина Лозівської громади без світла. Знищені склади одного з фермерських господарств. Тривають відновлювальні роботи. Медичні заклади та комунальні служби працюють на резервному живленні”, – написав Зеленський у фейсбуці.

Раніше про масштабні відключення повідомив мер Златополя Микола Бакшеєв. За його даними, після “прильоту” БпЛА по критичній інфраструктурі на Харківщині без світла залишилися 250 тисяч абонентів.