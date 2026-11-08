Live
  • Нд 08.11.2026
  • Харків  +2°С
  • USD 45.44
  • EUR 51.04

Удар по критичній інфраструктурі: частина громади без світла – Зеленський

Події 09:35   08.11.2026
Оксана Горун
Підпишіться на нас в Google
Удар по критичній інфраструктурі: частина громади без світла – Зеленський Фото: Сергій Зеленський/фейсбук

Міський голова Лозової Сергій Зеленський вранці 8 листопада повідомив, що російська армія атакувала громаду: є пошкодження об’єктів енергетики, знищені склади фермерського господарства.

“Ворог вдарив по критичній інфраструктурі. Частина Лозівської громади без світла. Знищені склади одного з фермерських господарств. Тривають відновлювальні роботи. Медичні заклади та комунальні служби працюють на резервному живленні”, – написав Зеленський у фейсбуці.

удар по складах фермерського господарства у Лозовій 8 листопада 2026
Фото: Сергій Зеленський/фейсбук

Раніше про масштабні відключення повідомив мер Златополя Микола Бакшеєв. За його даними, після “прильоту” БпЛА по критичній інфраструктурі на Харківщині без світла залишилися 250 тисяч абонентів.

Читайте також: Вночі в Харкові прилетіло біля СТО: пошкоджені автівки

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова – головне 8 листопада: місто атакують дрони, відключення світла
Новини Харкова – головне 8 листопада: місто атакують дрони, відключення світла
08.11.2026, 10:51
250 тисяч абонентів Харківщини без світла – мер про приліт по енергооб’єкту
250 тисяч абонентів Харківщини без світла – мер про приліт по енергооб’єкту
08.11.2026, 08:30
Вночі в Харкові прилетіло біля СТО: пошкоджені автівки
Вночі в Харкові прилетіло біля СТО: пошкоджені автівки
08.11.2026, 08:25
Сьогодні 8 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 листопада 2026: яке свято та день в історії
08.11.2026, 06:00
Як відключатимуть світло 8 листопада в Харківській області: графіки
Як відключатимуть світло 8 листопада в Харківській області: графіки
08.11.2026, 07:50
Синєгубов: У Харкові пошкоджені 4 СТО та тролейбуси, у Златополі електромережі
Синєгубов: У Харкові пошкоджені 4 СТО та тролейбуси, у Златополі електромережі
08.11.2026, 08:58

Новини за темою:

08.11.2026
Підсіла в машину та загинула від FPV: подробиці про удар під Харковом
08.11.2026
Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині – обленерго
08.11.2026
Синєгубов: У Харкові пошкоджені 4 СТО та тролейбуси, у Златополі електромережі
08.11.2026
250 тисяч абонентів Харківщини без світла – мер про приліт по енергооб’єкту
08.11.2026
Вночі в Харкові прилетіло біля СТО: пошкоджені автівки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Удар по критичній інфраструктурі: частина громади без світла – Зеленський», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 09:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Лозової Сергій Зеленський 8 листопада повідомив, що російська армія атакувала громаду: є пошкодження об’єктів енергетики, знищені склади фермерського господарства".