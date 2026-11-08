250 тисяч абонентів Харківщини без світла – мер про приліт по енергооб’єкту

Мер Златополя Микола Бакшеєв заявив про масштабне знеструмлення в Харківській області: через удар російського БпЛА.

“Унаслідок влучання ворожого БпЛА типу “Герань-4” (або “Шахед”) по об’єкту критичної інфраструктури було знеструмлено близько 250 тисяч абонентів Харківської області, а також інші критично важливі об’єкти. На даний час інформації про постраждалих не повідомляли. Наразі енергетики працюють над усуненням пошкоджень, проте точний час відновлення електропостачання поки невідомий”, – написав Бакшеєв уранці 8 листопада.

Раніше Харківобленерго прогнозувало, що відключення на Харківщині 8 листопада будуть за графіками.