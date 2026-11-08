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250 тисяч абонентів Харківщини без світла – мер про приліт по енергооб’єкту

Події 08:30   08.11.2026
Оксана Горун
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250 тисяч абонентів Харківщини без світла – мер про приліт по енергооб’єкту

Мер Златополя Микола Бакшеєв заявив про масштабне знеструмлення в Харківській області: через удар російського БпЛА.

Унаслідок влучання ворожого БпЛА типу “Герань-4” (або “Шахед”) по об’єкту критичної інфраструктури було знеструмлено близько 250 тисяч абонентів Харківської області, а також інші критично важливі об’єкти. На даний час інформації про постраждалих не повідомляли. Наразі енергетики працюють над усуненням пошкоджень, проте точний час відновлення електропостачання поки невідомий”, – написав Бакшеєв уранці 8 листопада.

Раніше Харківобленерго прогнозувало, що відключення на Харківщині 8 листопада будуть за графіками.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 08:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Златополя Микола Бакшеєв заявив про масштабне знеструмлення в Харківській області: через удар російського БпЛА".