250 тысяч абонентов Харьковщины без света — мэр о прилете по энергообъекту

Мэр Златополя Николай Бакшеев заявил о масштабном обесточивании в Харьковской области: из-за удара российского БпЛА.

«В результате попадания вражеского БпЛА типа «Герань-4» (или «Шахед») по объекту критической инфраструктуры было обесточено около 250 тысяч абонентов Харьковской области, а также другие критически важные объекты. В настоящее время информации о пострадавших не сообщали. В настоящее время энергетики работают над устранением повреждений, однако точное время возобновления электроснабжения пока неизвестно», — написал Бакшеев утром 8 ноября.

Ранее Харьковоблэнерго прогнозировало, что отключения на Харьковщине 8 ноября будут по графикам.