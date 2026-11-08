Live
  • Вс 08.11.2026
  • Харьков  +1°С
  • USD 45.44
  • EUR 51.04

250 тысяч абонентов Харьковщины без света — мэр о прилете по энергообъекту

Происшествия 08:30   08.11.2026
Оксана Горун
Подпишитесь на нас в Google
250 тысяч абонентов Харьковщины без света — мэр о прилете по энергообъекту Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Мэр Златополя Николай Бакшеев заявил о масштабном обесточивании в Харьковской области: из-за удара российского БпЛА.

«В результате попадания вражеского БпЛА типа «Герань-4» (или «Шахед») по объекту критической инфраструктуры было обесточено около 250 тысяч абонентов Харьковской области, а также другие критически важные объекты. В настоящее время информации о пострадавших не сообщали. В настоящее время энергетики работают над устранением повреждений, однако точное время возобновления электроснабжения пока неизвестно», — написал Бакшеев утром 8 ноября.

Ранее Харьковоблэнерго прогнозировало, что отключения на Харьковщине 8 ноября будут по графикам.

Читайте также: Ночью в Харькове прилетело возле СТО: повреждены машины

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новости Харькова — главное 8 ноября: удары по СТО, отключения света, фронт
Новости Харькова — главное 8 ноября: удары по СТО, отключения света, фронт
08.11.2026, 09:07
ISW сообщил о проблемах у РФ под Купянском, вероятно, из-за операции «Велес»
ISW сообщил о проблемах у РФ под Купянском, вероятно, из-за операции «Велес»
08.11.2026, 07:33
До 6° мороза ночью: прогноз погоды по Харькову и области на 8 ноября
До 6° мороза ночью: прогноз погоды по Харькову и области на 8 ноября
07.11.2026, 21:30
FPV днем ​​били по парковкам возле супермаркетов Харькова – повреждены авто
FPV днем ​​били по парковкам возле супермаркетов Харькова – повреждены авто
07.11.2026, 20:23
Сегодня 8 ноября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 ноября 2026: какой праздник и день в истории
08.11.2026, 06:00
Удар по критической инфраструктуре: часть громады без света — Зеленский
Удар по критической инфраструктуре: часть громады без света — Зеленский
08.11.2026, 09:35

Новости по теме:

08.11.2026
Удар по критической инфраструктуре: часть громады без света — Зеленский
08.11.2026
Синегубов: В Харькове повреждены 4 СТО и троллейбусы, в Златополе электросети
08.11.2026
Ночью в Харькове прилетело возле СТО: повреждены машины
08.11.2026
Как будут отключать свет 8 ноября в Харьковской области: графики
08.11.2026
ISW сообщил о проблемах у РФ под Купянском, вероятно, из-за операции «Велес»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «250 тысяч абонентов Харьковщины без света — мэр о прилете по энергообъекту», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2026 в 08:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Златополя Николай Бакшеев заявил о масштабном обесточивании в Харьковской области: из-за удара российского БпЛА".