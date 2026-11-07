Под Харьковом FPV убил пассажирку авто, а Златополь атаковали «Бандеролями»

Около 15:00 7 ноября неподалеку от села Безруки Харьковского района российский FPV-дрон попал в автомобиль, двигавшийся по дороге Дергачи-Казачья Лопань.

В результате попадания погибла пассажирка. Водитель не пострадала и за медицинской помощью не обращалась, сообщили в областной прокуратуре.

Также сегодня прилетало по Лозовскому району. Около 14:50 ракета, предварительно типа S-8000 «Бандероль», ударила по территории частного дома в Златополе. Повреждены дома. Один человек получил острую реакцию на стресс.

«Сегодня российские войска в очередной раз атаковали нашу громаду, нанеся удар двумя ракетами S-8000 «Бандероль» по частному сектору. В результате атаки получили повреждения частные домовладения: выбиты окна в пяти жилых домах, повреждены крыши двух домов», — проинформировал мэр Златополя Николай Бакшеев.

Лозовую атаковал БпЛА типа «Герань-4». Повреждено помещение учебного заведения. 16-летняя девушка получила острую реакцию на стресс.

«Утром враг начал атаковать город Лозовая, где под удар попали объекты критической инфраструктуры, предприятие и одно из учебных заведений… Из-за попадания «Шахеда» в лицей вспыхнул пожар. И хотя спасатели оперативно ликвидировали огонь, пострадала значительная часть здания. Сейчас подсчитываем ущерб, нанесенный соседней инфраструктуре и жилым домам, чтобы оценить убытки и оперативно помочь с восстановлением. Предварительно повреждены девять многоэтажек, объект теплоснабжения и детский сад», — пишет мэр Лозовой Сергей Зеленский.