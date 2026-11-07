Новости Харькова – главное за 7 ноября: ночной «прилет» в дом и первый снег

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:50

Первый снег выпал ночью под Харьковом

Мокрый снег припорошил сосны, а также осеннюю листву и зеленую траву. Из-за плюсовой температуры покров постепенно тает, но природа все еще сохраняет зимний пейзаж.

07:45

Российский дрон ночью попал в девятиэтажный дом в Киевском районе Харькова

О «прилете» сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, попадание пришлось в крышу дома. Информация о пострадавших не поступала.

Воздушные тревоги в городе длились всю ночь, отбои объявляли буквально на несколько минут. Всего было пять тревог: с 22:47 до 23:31, с 23:55 до 00:00, с 00:02 до 00:29, с 00:32 до 01:56, с 02:23 до 07:04.