На Харьковщине отказались переименовать улицу в честь «Хартии» — активисты

Проект «Деколонизация Украина» заявил, что в Берестине не поддержали идею переименовать улицу Короленко в честь корпуса НГУ «Хартия».

Активисты опубликовали письменный ответ мэра Берестина Светланы Кривенко.

В письме сообщается, что этот вопрос выносили на рассмотрение комиссии по топонимике. Однако отмечается, что Украинский институт национальной памяти включил Владимира Короленко в официальный перечень лиц, не содержащих символики российской имперской политики. Поэтому, объясняют, объекты, названные в его честь, не подлежат обязательному переименованию.

«Учитывая указанное, комиссия по вопросам топонимики Берестинского городского совета пока не рекомендовала переименовывать улицу Короленко», — говорится в ответе.

При этом добавили, что в случае проведения общественных обсуждений предложение переименовать улицу в честь корпуса «Хартии» будет учтено.