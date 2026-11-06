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На Харьковщине отказались переименовать улицу в честь «Хартии» — активисты

Общество 16:41   06.11.2026
Виктория Яковенко
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На Харьковщине отказались переименовать улицу в честь «Хартии» — активисты Фото: пресс-служба ХГС

Проект «Деколонизация Украина» заявил, что в Берестине не поддержали идею переименовать улицу Короленко в честь корпуса НГУ «Хартия».

Активисты опубликовали письменный ответ мэра Берестина Светланы Кривенко.

В письме сообщается, что этот вопрос выносили на рассмотрение комиссии по топонимике. Однако отмечается, что Украинский институт национальной памяти включил Владимира Короленко в официальный перечень лиц, не содержащих символики российской имперской политики. Поэтому, объясняют, объекты, названные в его честь, не подлежат обязательному переименованию.

«Учитывая указанное, комиссия по вопросам топонимики Берестинского городского совета пока не рекомендовала переименовывать улицу Короленко», — говорится в ответе.

При этом добавили, что в случае проведения общественных обсуждений предложение переименовать улицу в честь корпуса «Хартии» будет учтено.

ответ Берестина касательно переименования
Фото: «Деколонизация Украина»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 16:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проект «Деколонизация Украина» заявил, что в Берестине не поддержали идею переименовать улицу Короленко в честь корпуса НГУ «Хартия».".