Live
  • Пт 06.11.2026
  • Харьков  +5°С
  • USD 45.44
  • EUR 51.04

Семь человек пострадали от российских обстрелов за сутки на Харьковщине

Происшествия 09:12   06.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
Семь человек пострадали от российских обстрелов за сутки на Харьковщине

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали из-за российских обстрелов в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Изюм получили ранения женщины 72 и 37 лет и 39-летний мужчина; в с. Ивановка Изюмской громады получили ранения мужчины 46 и 18 лет и 40-летняя женщина, острую реакцию на стресс получила 3-летняя девочка. Также медики оказали помощь 48-летнему мужчине, который 30 октября получил ранения в с. Сосновый Бор Волчанской громады; 71-летнему мужчине, который был ранен 1 ноября в с. Новониколаевка Шевченковской громады; 54-летней женщине, 18 октября получившей ранение в пос. Купянск-Узловой», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • РСЗО;
  • два КАБа;
  • три fpv-дрона;
  • 37 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

Читайте также: На Харьковщине в огне погиб мужчина, его тело нашли на пылающем диване

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова – главное 6 ноября: как прошла ночь, смертельный пожар
Новости Харькова – главное 6 ноября: как прошла ночь, смертельный пожар
06.11.2026, 09:24
Как будут отключать свет в пятницу на Харьковщине – графики
Как будут отключать свет в пятницу на Харьковщине – графики
06.11.2026, 07:15
FPV прорываются в Харьков; возврат ГПО – итоги 5 ноября
FPV прорываются в Харьков; возврат ГПО – итоги 5 ноября
05.11.2026, 23:00
В Центральном парке планируют отремонтировать три аттракциона за 2,4 миллиона
В Центральном парке планируют отремонтировать три аттракциона за 2,4 миллиона
05.11.2026, 20:59
Новости Харькова – главное 5 ноября: ситуация на фронте, задерживается метро
Новости Харькова – главное 5 ноября: ситуация на фронте, задерживается метро
05.11.2026, 22:00
Целая семья пострадала на Изюмщине из-за ударов врага – били авиабомбами
Целая семья пострадала на Изюмщине из-за ударов врага – били авиабомбами
06.11.2026, 09:42

Новости по теме:

06.11.2026
Целая семья пострадала на Изюмщине из-за ударов врага – били авиабомбами
06.11.2026
На Харьковщине в огне погиб мужчина, его тело нашли на пылающем диване
06.11.2026
Где были бои на Харьковщине, сообщили в Генштабе
06.11.2026
Новости Харькова – главное 6 ноября: как прошла ночь, смертельный пожар
06.11.2026
Как будут отключать свет в пятницу на Харьковщине – графики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Семь человек пострадали от российских обстрелов за сутки на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 09:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь человек, в том числе ребенок, пострадали из-за российских обстрелов в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".