Семь человек пострадали от российских обстрелов за сутки на Харьковщине

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали из-за российских обстрелов в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Изюм получили ранения женщины 72 и 37 лет и 39-летний мужчина; в с. Ивановка Изюмской громады получили ранения мужчины 46 и 18 лет и 40-летняя женщина, острую реакцию на стресс получила 3-летняя девочка. Также медики оказали помощь 48-летнему мужчине, который 30 октября получил ранения в с. Сосновый Бор Волчанской громады; 71-летнему мужчине, который был ранен 1 ноября в с. Новониколаевка Шевченковской громады; 54-летней женщине, 18 октября получившей ранение в пос. Купянск-Узловой», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

РСЗО;

два КАБа;

три fpv-дрона;

37 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.