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В Центральном парке планируют отремонтировать три аттракциона за 2,4 миллиона

Экономика 20:59   05.11.2026
Татьяна Литвина
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В Центральном парке планируют отремонтировать три аттракциона за 2,4 миллиона Фото: Елена Нагорная

Центральный парк Харькова объявил три тендера на общую сумму 2,4 миллиона гривен на ремонт аттракционов. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

Осенью в парке решили произвести текущий ремонт электродвигателей повода вращения на трех аттракционах. Аукционы запланированы на 20 ноября, а сам ремонт – до конца года, пишет Харьковский антикоррупционный центр.

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Напомним, с начала полномасштабной войны в Центральном парке зафиксировали более 70 попаданий. Большинство пришлось на 2022 год. По парку летели ракеты и снаряды, выпущенные из РСЗО. Также ранее в парке заявляли, что не рассматривают ни одного формата возобновления работы аттракционов.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 20:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центральный парк Харькова объявил три тендера на общую сумму 2,4 млн гривен на ремонт аттракционов. Об этом стало известно из системы ProZorro.".