В Центральном парке планируют отремонтировать три аттракциона за 2,4 миллиона

Центральный парк Харькова объявил три тендера на общую сумму 2,4 миллиона гривен на ремонт аттракционов. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

Осенью в парке решили произвести текущий ремонт электродвигателей повода вращения на трех аттракционах. Аукционы запланированы на 20 ноября, а сам ремонт – до конца года, пишет Харьковский антикоррупционный центр.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Центральном парке зафиксировали более 70 попаданий. Большинство пришлось на 2022 год. По парку летели ракеты и снаряды, выпущенные из РСЗО. Также ранее в парке заявляли, что не рассматривают ни одного формата возобновления работы аттракционов.