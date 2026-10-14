Лебеди переехали из Центрального парка Харькова: где будут зимовать птицы

Сегодня, 14 октября, на традиционную зимовку в зоопарк из Центрального парка Харькова перевезли лебедей.

«Специалисты перевезли птиц в вольер для водоплавающих. Здесь лебеди переждут холода в тепле и безопасности, под постоянным наблюдением зоологов», — отметили в пресс-службе парка.

Там добавили, что весной, как только потеплеет, птицы вернутся в свою летнюю резиденцию в Центральном парке.

Напомним, хризантемы высадили 7 октября в Сквере митрополитов и на Лопанской набережной в Харькове, сообщала пресс-служба мэрии. Цветы для композиций вырастили в теплицах СКП «Харьковзеленстрой».