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Лебеди переехали из Центрального парка Харькова: где будут зимовать птицы

Общество 14:36   14.10.2026
Виктория Яковенко
Лебеди переехали из Центрального парка Харькова: где будут зимовать птицы Фото: Центральный парк Харькова

Сегодня, 14 октября, на традиционную зимовку в зоопарк из Центрального парка Харькова перевезли лебедей.

«Специалисты перевезли птиц в вольер для водоплавающих. Здесь лебеди переждут холода в тепле и безопасности, под постоянным наблюдением зоологов», — отметили в пресс-службе парка.

Там добавили, что весной, как только потеплеет, птицы вернутся в свою летнюю резиденцию в Центральном парке.

Напомним, хризантемы высадили 7 октября в Сквере митрополитов и на Лопанской набережной в Харькове, сообщала пресс-служба мэрии. Цветы для композиций вырастили в теплицах СКП «Харьковзеленстрой».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 14:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 14 октября, на традиционную зимовку в зоопарк из Центрального парка Харькова перевезли лебедей.".