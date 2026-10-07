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На Лопанской набережной и в Сквере митрополитов появились цветочные композиции

Общество 17:31   07.10.2026
Татьяна Литвина
На Лопанской набережной и в Сквере митрополитов появились цветочные композиции Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Хризантемы высадили 7 октября в Сквере митрополитов и на Лопанской набережной в Харькове, сообщила пресс-служба мэрии.

Цветы для цветочных композиций вырастили в теплицах СКП «Харьковзеленстрой», уточнили в горсовете.

цветочные композиции
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
цветочные композиции
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
цветочные композиции
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

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Напомним, в Харькове разработали проект капремонта и благоустройства нижней части Университетской горки и подпорной стены на улице Университетской, 16. Его представил инженер-проектировщик Денис Захаров в ходе публичной беседы о будущем городского пространства.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 17:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хризантемы высадили 7 октября в Сквере митрополитов и на Лопанской набережной в Харькове, сообщила пресс-служба мэрии.".