На Лопанской набережной и в Сквере митрополитов появились цветочные композиции

Хризантемы высадили 7 октября в Сквере митрополитов и на Лопанской набережной в Харькове, сообщила пресс-служба мэрии.

Цветы для цветочных композиций вырастили в теплицах СКП «Харьковзеленстрой», уточнили в горсовете.

Напомним, в Харькове разработали проект капремонта и благоустройства нижней части Университетской горки и подпорной стены на улице Университетской, 16. Его представил инженер-проектировщик Денис Захаров в ходе публичной беседы о будущем городского пространства.