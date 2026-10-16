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Ночью в Харькове из клумбы украли более 30 кустов хризантем (фото)

Общество 13:53   16.10.2026
Виктория Яковенко
Ночью в Харькове из клумбы украли более 30 кустов хризантем (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

32 куста хризантем украли ночью из клумбы на Защитников Украины, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Коммунальщики отметили: яркую композицию с хризантем высадили здесь всего три недели назад.

«Но нашлось какое-то лицо, вырвавшее 32 куста за ночь! Конечно, полиция будет искать вора, но вопрос к таким людям — что с вами не так? Жаль труда специалистов, которые вырастили эти цветы, высадили, заботились о них», — обратились в КП.

клумбу ограбили в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
клумбу ограбили в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
клумбу ограбили в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
клумбу ограбили в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, хризантемы высадили 7 октября в Сквере митрополитов и на Лопанской набережной в Харькове, сообщала пресс-служба мэрии. Цветы для композиций вырастили в теплицах СКП «Харьковзеленстрой».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 13:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "32 куста хризантем украли ночью из клумбы на Защитников Украины, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».".