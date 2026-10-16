Ночью в Харькове из клумбы украли более 30 кустов хризантем (фото)

32 куста хризантем украли ночью из клумбы на Защитников Украины, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Коммунальщики отметили: яркую композицию с хризантем высадили здесь всего три недели назад.

«Но нашлось какое-то лицо, вырвавшее 32 куста за ночь! Конечно, полиция будет искать вора, но вопрос к таким людям — что с вами не так? Жаль труда специалистов, которые вырастили эти цветы, высадили, заботились о них», — обратились в КП.

Напомним, хризантемы высадили 7 октября в Сквере митрополитов и на Лопанской набережной в Харькове, сообщала пресс-служба мэрии. Цветы для композиций вырастили в теплицах СКП «Харьковзеленстрой».