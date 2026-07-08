Чтобы напоминали о силе света: клумбу с солнечными цветами создали в Харькове

Сегодня, 8 июля, коммунальщики создали в Молодежном парке клумбу с подсолнечником.

«Вместе с оранжевыми цветами наши озеленители высадили астры и очерёднопыльник. Мы хотим, чтобы эти солнечные цветы радовали глаз харьковчан и напоминали о непобедимой силе света», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».

Напомним, 1 июля в Саржином яру вдоль ручья работники СКП «Харьковзеленстрой» высадили 10 верб. Коммунальщики говорят: они особенные, ведь их стволы заплетены в изящный узор. Несмотря на свою экзотическую форму, эти деревья достаточно удобны в уходе и не нуждаются в больших усилиях. Поскольку ивы высажены у воды, они снабжены необходимой влагой, а для сохранения их аккуратного вида понадобится только периодическая стрижка кроны.