Щоб нагадували про силу світла: клумбу з сонячними квітами створили у Харкові

Сьогодні, 8 липня, комунальники створили у Молодіжному парку клумбу з соняшником.

“Разом із жовтогарячими квітами наші озеленювачі висадили айстри та альтернатеру. Ми хочемо, аби ці сонячні квіти тішили око харків’ян і нагадували про непереможну силу світла”, – зазначили у СКП “Харківзеленбуд”.

Нагадаємо, 1 липня в Саржиному яру вздовж струмка працівники СКП «Харківзеленбуд» висадили 10 верб. Комунальники кажуть: вони особливі, адже їхні стовбури заплетені у витончений візерунок. Попри свою екзотичну форму, ці дерева досить зручні в догляді та не потребують значних зусиль. Оскільки верби висаджені біля води, вони забезпечені необхідною вологою, а для збереження їхнього охайного вигляду знадобиться лише періодична стрижка крони.