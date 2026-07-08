Live

Щоб нагадували про силу світла: клумбу з сонячними квітами створили у Харкові

Суспільство 16:49   08.07.2026
Вікторія Яковенко
Щоб нагадували про силу світла: клумбу з сонячними квітами створили у Харкові Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Сьогодні, 8 липня, комунальники створили у Молодіжному парку клумбу з соняшником.

“Разом із жовтогарячими квітами наші озеленювачі висадили айстри та альтернатеру. Ми хочемо, аби ці сонячні квіти тішили око харків’ян і нагадували про непереможну силу світла”, – зазначили у СКП “Харківзеленбуд”.

клумба с подсолнухами в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
клумба с подсолнухами в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
клумба с подсолнухами в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, 1 липня в Саржиному яру вздовж струмка працівники СКП «Харківзеленбуд» висадили 10 верб. Комунальники кажуть: вони особливі, адже їхні стовбури заплетені у витончений візерунок. Попри свою екзотичну форму, ці дерева досить зручні в догляді та не потребують значних зусиль. Оскільки верби висаджені біля води, вони забезпечені необхідною вологою, а для збереження їхнього охайного вигляду знадобиться лише періодична стрижка крони.

Читайте також: У будинок в Харкові влучила блискавка: загорівся дах (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне 8 липня: загиблі через удар, блискавка влучила у дім
Новини Харкова — головне 8 липня: загиблі через удар, блискавка влучила у дім
08.07.2026, 17:22
“Малювали” фальшиві діагнози: чотирьох лікарів підозрюють на Харківщині – СБУ
“Малювали” фальшиві діагнози: чотирьох лікарів підозрюють на Харківщині – СБУ
08.07.2026, 14:30
Ворог нарощує удари по Харкову FPV: у липні зафіксували 12 випадків – НПУ
Ворог нарощує удари по Харкову FPV: у липні зафіксували 12 випадків – НПУ
08.07.2026, 15:26
Харків під атакою БпЛА та ракет: є загиблі і постраждалі (доповнено)
Харків під атакою БпЛА та ракет: є загиблі і постраждалі (доповнено)
08.07.2026, 15:05
Дроном-ракетою “Бандероль” вранці атакувала РФ Харків (фото, відео)
Дроном-ракетою “Бандероль” вранці атакувала РФ Харків (фото, відео)
08.07.2026, 12:37
У будинок в Харкові влучила блискавка: загорівся дах (відео)
У будинок в Харкові влучила блискавка: загорівся дах (відео)
08.07.2026, 16:40

Новини за темою:

08.07.2026
У будинок в Харкові влучила блискавка: загорівся дах (відео)
08.07.2026
Ворог нарощує удари по Харкову FPV: у липні зафіксували 12 випадків – НПУ
08.07.2026
Гроза, град, шквал: про небезпечну погоду попередили жителів Харкова й області
08.07.2026
Удар по Немишлянському району: комунальники усувають наслідки атаки (фото)
08.07.2026
З котика знущалися підлітки на Салтівці: що з Феніксом, повідомили у притулку


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Щоб нагадували про силу світла: клумбу з сонячними квітами створили у Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 16:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 8 липня, комунальники створили у Молодіжному парку клумбу з соняшником.".