З котика знущалися підлітки на Салтівці: що з Феніксом, повідомили у притулку

У Харкові врятували кота, який постраждав внаслідок знущань групи підлітків, розповіли у КП “Центр поводження з тваринами”.

Повідомляється, що жінка, яка мешкає на Північній Салтівці, побачила з вікна, як група підлітків жорстоко знущалася з беззахисного котика. Жителька не залишилася осторонь, забрала пухнастика та одразу привезла до притулку.

“Наші ветеринарні лікарі негайно взялися за його порятунок. Під час огляду з’ясувалося, що через отримані травми око було повністю втрачено… Ветеринари провели складну операцію: видалили залишки ушкодженого ока, ретельно очистили рану та наклали шви”, – зазначили у КП.

Зараз Фенікс перебуває на реабілітації під наглядом ветеринарів. У КП кажуть: він почувається добре та щодня впевнено йде на поправку.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у мешканки будинку № 57 на Григорівському шосе у Харкові, на яку до поліції поскаржилися сусіди, співробітники КП «Центр поводження з тваринами» та правоохоронці вилучили собак. Жінка роками тримала чотирилапих у заваленому сміттям помешканні, морила їх голодом та використовувала для жебракування біля станції метро «Холодна гора». У ході перевірки у квартирі виявили трупи загиблих тварин. Усі вилучені собаки – у жахливому стані.