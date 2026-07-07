Скільки нових бізнесів зареєстрували в Харкові у першому півріччі — дані мерії

Протягом січня-червня понад 5,4 тисячі фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували свій бізнес у Харкові, повідомили у міськраді.

За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за перше півріччя також 194 ФОПи змінили свою податкову адресу та обрали Харків як нову локацію для діяльності.

Загалом станом на 1 липня кількість зареєстрованих підприємців у місті склала понад 120,5 тисячі.

У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради зазначили, що ці показники свідчать про готовність підприємців відкривати нові напрями, відновлювати роботу та пов’язувати свій розвиток із Харковом, попри складні умови воєнного стану. Активність бізнесу допомагає створювати нові робочі місця та забезпечує життєдіяльність громади.