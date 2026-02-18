У Kharkiv IT Cluster спрогнозували, коли дозволять бронювання для ФОПів

У Kharkiv IT Cluster очікують, що питання бронювання фізичних осіб-підприємців буде вирішено вже цього року. Попри те, що ФОПи формують значну частину місцевих бюджетів, вони й досі не підлягають бронюванню.

“Сподіваємося, що це питання в цьому році буде вирішено. ФОПів не можна бронювати. Ми дуже просимо дати можливість ФОПам бронюватися”, — наголосила у коментарі МГ “Об’єктив” виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

Вона пояснила, що чинна система бронювання дісталася у спадок від радянських часів, коли підприємців не існувало як класу.

“Там не було підприємців, підприємці — це була кримінальна стаття. Але зараз у нас ФОПи — це частина економіки, потужна частина економіки. Для місцевого бюджету ключова. Насправді ФОПи сьогодні формують місцеві бюджети”, — зазначила виконавча директорка.

Вона додала, що вирішення цього питання має відбуватися за прозорими критеріями.

Водночас Шаповал позитивно оцінила те, що прифронтові критично важливі підприємства можуть бронювати 100% працівників.

“Той бізнес, який користується, всі дуже вдячні, щасливі. Він насправді нарощує свої потужності. Люди повертаються завдяки цьому до міста. Тому це було дуже гарне рішення. І ми сподіваємося, що в цьому році воно залишиться”, — резюмувала вона.