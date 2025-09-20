Як бути ветеран-френдлі, представникам бізнесу розповість Kharkiv IT Cluster

Представникам бізнесу та керівникам пропонують взяти участь у серії вебінарів у рамках проєкту Veterans2Tech.

Це актуально, адже тисячі учасників бойових дій повертаються з фронту та шукають нові професії у цивільному житті, кажуть в Kharkiv IT Cluster.

“Бізнес може не лише підтримати їх, а й отримати в команди мотивованих і ціннісно орієнтованих фахівців. Kharkiv IT Cluster запрошує HR-лідерів, власників бізнесу та керівників на серію подій, присвячених адаптації ветеранів і ветеранок до цивільного життя, їхнього перенавчання й працевлаштування в технологічній галузі. Заходи реалізуються в рамках проєкту Veterans2Tech”, – йдеться у повідомленні.

Veterans2Tech – це спеціальна програма, яка допомагає військовим адаптуватися та розпочати кар’єру Tech-сфери. У рамках проєкту люди матимуть можливість профорієнтації, навчання та подальшого працевлаштування.

Заплановані такі заходи:

23 вересня, 16:00–18:00 (онлайн) — вебінар «Працевлаштування ветеранів у технологічному бізнесі: кейси, інструменти, рішення»: практичні кейси від компаній, ефективні інструменти та рішення для інтеграції ветеранів у Tech-команди.

6 жовтня, 16:00–18:00 (Харків + онлайн) — зустріч «Ветеран-френдлі компанія: конкурентна перевага на ринку праці». Панельна дискусія між ветеранами й бізнесом і тренінг від Lobby X про сучасні HR-практики.

Тим часом у Харківській обласній службі зайнятості повідомили, що послугами з працевлаштування з початку 2025 року скористалися 32 234 мешканці.

“До співпраці було залучено 3 808 роботодавців, які подали 17 498 вакансій. За сприяння обласної служби зайнятості забезпечено зайнятістю 17 565 громадян”, – зазначив директор Харківської обласної служби зайнятості Олександр Котуков.

При цьому для 2246 безробітних провели спеціальне навчання.

“Значну увагу приділено підтримці підприємницьких ініціатив. У 2025 році позитивні рішення щодо надання мікрогрантів та ветеранських грантів отримали 618 осіб, за їхніми бізнес-планами буде створено 1 027 нових робочих місць. Серед грантоотримувачів – 24 учасники бойових дій та їх подружжя, девʼять молодих підприємців віком до 25 років”, – зазначили в повідомленні.