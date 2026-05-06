Жінка тяжко поранена – росіяни атакували цивільну автівку на Харківщині

Події 22:54   06.05.2026
Росіяни 6 травня тричі били БпЛА по Слатиному та Російській Лозовій, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

О 18:20 росіяни атакували FPV-дроном цивільну автівку, що їхала однією з вулиць Слатиного. Кермувала машиною 53-річна місцева мешканка, яка внаслідок атаки зазнала численних уламкових поранень різних частин тіла, отримала контузію та черепно-мозкову травму. У стані середньої важкості медики швидкої допомоги відвезли поранену до лікарні у Харків.

Також росіяни атакували безпілотниками V2U близько 14:00 та 15:20 приватні будинки у Руській Лозовій. Пошкодили скління вікон, стіни, дахи, паркан, а також автівку власників одного з будинків. Загалом пошкоджень зазнали 3 домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих.

