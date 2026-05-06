Скільки ще треба евакуювати родин із дітьми з небезпечних районів – Синєгубов
Після змін на законодавчому рівні щодо можливості вилучати дітей у небезпечних районах, батьки частіше погоджуються на евакуацію, зазначив в етері телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Після того як вилучають дітей, їх розміщують по сімейних формах. Коли батьки це бачать, подекуди вони виїжджають разом зі своїми дітьми і вже розміщуються або в Харкові, або в інших більш безпечних територіях.
«По Великобурлуцькому напрямку ще ми маємо вивезти 16 таких сімей, по Золочівському напрямку виїхали всі, ну а по Куп’янському напрямку, по Шевченківській громаді ще працюємо», – розповів Синєгубов.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, принудительная эвакуация, семьи с детьми, хова;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 21:40;