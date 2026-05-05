Трактор підірвався на Харківщині: є постраждалий
У Вільхівській громаді трактор підірвався на вибуховому пристрої, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
НП сталася в селі Сороківка. Внаслідок детонації одна людина постраждала, медики наразі надають необхідну допомогу, зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, 4 травня трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі біля села Світличне Золочівської громади, повідомляла Нацполіція. Інцидент стався під час сільськогосподарських робіт. Внаслідок вибуху постраждав 55-річний чоловік, який був за кермом техніки. Тракторист отримав тяжкі травми ноги.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, підірвався, трактор, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 16:13;