Трактор підірвався на Харківщині: є постраждалий

У Вільхівській громаді трактор підірвався на вибуховому пристрої, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

НП сталася в селі Сороківка. Внаслідок детонації одна людина постраждала, медики наразі надають необхідну допомогу, зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 4 травня трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі біля села Світличне Золочівської громади, повідомляла Нацполіція. Інцидент стався під час сільськогосподарських робіт. Внаслідок вибуху постраждав 55-річний чоловік, який був за кермом техніки. Тракторист отримав тяжкі травми ноги.