Вже 20 загиблих: РФ вдарила 5 травня по Запоріжжю, Краматорську, Дніпру
По центру Краматорська прилетіли три фугасні бомби, по Запоріжжю вдарили КАБами, по Дніпру – ракетами.
Схоже, що росіяни активно «готуються до перемир’я» – 5 травня став в Україні днем суцільного терору.
Увечері 5 травня 2026 року Запоріжжя опинилося під атакою – росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста, застосувавши керовані авіабомби та безпілотники, повідомили в Офісі генерального прокурора.
«Станом на зараз встановлено 12 загиблих. Ще щонайменше 20 мешканців міста отримали поранення. Пошкоджені виробничі приміщення підприємств, електровоз, зруйновано будівлю СТО, понівечені автівки», – розповіли в Офісі генпрокурора.
Також увечері 5 травня росіяни вдарили трьома фугасними бомбами по центру Краматорська Донецької області. Внаслідок удару 5 загиблих, 12 поранених, повідомляє ДСНС України.
На місці атаки виникла пожежа 8 легкових автомобілів і будівлі навчального закладу. Пошкоджені багатоквартирні будинки й автомобілі.
Також увечері 5 травня росіяни вдарили по Дніпру, повідомив начальник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа.
Через удар спалахнула пожежа на підприємстві.
“Станом на 21:00 відомо про трьох загиблих та дев’ятьох постраждалих”, – повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.
Перед ударом монітори та ПС ЗСУ попередили про рух балістичних ракет до Дніпра.
- Категорії: Події, Україна; Теги: Днепр, запорожье, краматорск;
- Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 21:41;