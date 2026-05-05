Вже 20 загиблих: РФ вдарила 5 травня по Запоріжжю, Краматорську, Дніпру

По центру Краматорська прилетіли три фугасні бомби, по Запоріжжю вдарили КАБами, по Дніпру – ракетами.

Схоже, що росіяни активно «готуються до перемир’я» – 5 травня став в Україні днем ​​суцільного терору.

Увечері 5 травня 2026 року Запоріжжя опинилося під атакою – росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста, застосувавши керовані авіабомби та безпілотники, повідомили в Офісі генерального прокурора.

«Станом на зараз встановлено 12 загиблих. Ще щонайменше 20 мешканців міста отримали поранення. Пошкоджені виробничі приміщення підприємств, електровоз, зруйновано будівлю СТО, понівечені автівки», – розповіли в Офісі генпрокурора.

Також увечері 5 травня росіяни вдарили трьома фугасними бомбами по центру Краматорська Донецької області. Внаслідок удару 5 загиблих, 12 поранених, повідомляє ДСНС України.

На місці атаки виникла пожежа 8 легкових автомобілів і будівлі навчального закладу. Пошкоджені багатоквартирні будинки й автомобілі.

Також увечері 5 травня росіяни вдарили по Дніпру, повідомив начальник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа.

Через удар спалахнула пожежа на підприємстві.

“Станом на 21:00 відомо про трьох загиблих та дев’ятьох постраждалих”, – повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

Перед ударом монітори та ПС ЗСУ попередили про рух балістичних ракет до Дніпра.