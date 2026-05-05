Live

Вже 20 загиблих: РФ вдарила 5 травня по Запоріжжю, Краматорську, Дніпру

Події 21:41   05.05.2026
Оксана Якушко
Вже 20 загиблих: РФ вдарила 5 травня по Запоріжжю, Краматорську, Дніпру

По центру Краматорська прилетіли три фугасні бомби, по Запоріжжю вдарили КАБами, по Дніпру – ракетами.

Схоже, що росіяни активно «готуються до перемир’я» – 5 травня став в Україні днем ​​суцільного терору.

Увечері 5 травня 2026 року Запоріжжя опинилося під атакою – росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста, застосувавши керовані авіабомби та безпілотники, повідомили в Офісі генерального прокурора.

«Станом на зараз встановлено 12 загиблих. Ще щонайменше 20 мешканців міста отримали поранення. Пошкоджені виробничі приміщення підприємств, електровоз, зруйновано будівлю СТО, понівечені автівки», – розповіли в Офісі генпрокурора.

Також увечері 5 травня росіяни вдарили трьома фугасними бомбами по центру Краматорська Донецької області. Внаслідок удару 5 загиблих, 12 поранених, повідомляє ДСНС України.

На місці атаки виникла пожежа 8 легкових автомобілів і будівлі навчального закладу. Пошкоджені багатоквартирні будинки й автомобілі.

Також увечері 5 травня росіяни вдарили по Дніпру, повідомив начальник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа.
Через удар спалахнула пожежа на підприємстві.

“Станом на 21:00 відомо про трьох загиблих та дев’ятьох постраждалих”, – повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.
Перед ударом монітори та ПС ЗСУ попередили про рух балістичних ракет до Дніпра.

Читайте також: У громаді під Харковом – «приліт»: лунає серія вибухів, виникла пожежа

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вже 20 загиблих: РФ вдарила 5 травня по Запоріжжю, Краматорську, Дніпру
Вже 20 загиблих: РФ вдарила 5 травня по Запоріжжю, Краматорську, Дніпру
05.05.2026, 21:41
Новини Харкова — головне 5 травня: місто атакували ракети та БпЛА
Новини Харкова — головне 5 травня: місто атакували ракети та БпЛА
05.05.2026, 22:05
У громаді під Харковом – «приліт»: лунає серія вибухів, виникла пожежа
У громаді під Харковом – «приліт»: лунає серія вибухів, виникла пожежа
05.05.2026, 18:55
«Справжню оазу серед міста» почали створювати в Харкові: подробиці (фото)
«Справжню оазу серед міста» почали створювати в Харкові: подробиці (фото)
05.05.2026, 15:22
Тепло як влітку. Прогноз погоди на 6 травня у Харкові й області
Тепло як влітку. Прогноз погоди на 6 травня у Харкові й області
05.05.2026, 20:19
По Харкову знову вдарив ворожий БпЛА
По Харкову знову вдарив ворожий БпЛА
05.05.2026, 17:31

Новини за темою:

08.01.2026
Майже мільйон людей без світла: ситуація на Дніпропетровщині та в Запоріжжі
21.11.2025
Сьогодні 21 листопада 2025: яке свято та день в історії
09.09.2025
Путін хоче захопити або знищити Харків як місто-мільйонник – Портников
05.09.2025
Вночі у Дніпрі повідомляли про хімічну небезпеку: РФ вдарила по підприємству
24.06.2025
Чого хоче Путін від мешканців Харкова та Дніпра – версія Портникова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вже 20 загиблих: РФ вдарила 5 травня по Запоріжжю, Краматорську, Дніпру», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 21:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По центру Краматорська прилетіли три фугасні бомби, по Запоріжжю вдарили КАБами, по Дніпру – ракетами.".