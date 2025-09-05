Вночі у Дніпрі повідомляли про хімічну небезпеку: РФ вдарила по підприємству

Про масовану атаку РФ у Дніпропетровській області розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його даними, вночі ворог масовано обстрілював область безпілотниками, 15 із них вдалося збити.

“У Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно стали рятувальники. FPV-дроном противник вдарив по Нікопольщині, а саме – Покровській громаді“, – написав Лисак.

У соцмережах також пишуть, що вночі по Дніпру їздили рятувальники, сповіщаючи мешканців про хімічну небезпеку. Крім того, людей закликали зачинити вікна. Однак наразі офіційних коментарів про це немає.

Відео: ХДніпро

Обстріл Дніпропетровщини розпочався о 01:30 і тривав близько години.

Відео: ХДніпро

Вже вранці у ГУ ДСНС України підтвердили, що в ніч на 5 вересня ворог атакував підприємство у Дніпрі. На місцях “прильотів” розпочалися пожежі, які рятувальники вже ліквідували. Інформації про загиблих та постраждалих немає.