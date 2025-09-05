Live
  • Пт 05.09.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

Вночі у Дніпрі повідомляли про хімічну небезпеку: РФ вдарила по підприємству

Події 08:48   05.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Вночі у Дніпрі повідомляли про хімічну небезпеку: РФ вдарила по підприємству

Про масовану атаку РФ у Дніпропетровській області розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

За його даними, вночі ворог масовано обстрілював область безпілотниками, 15 із них вдалося збити.

У Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно стали рятувальники. FPV-дроном противник вдарив по Нікопольщині, а саме – Покровській громаді“, – написав Лисак.

У соцмережах також пишуть, що вночі по Дніпру їздили рятувальники, сповіщаючи мешканців про хімічну небезпеку. Крім того, людей закликали зачинити вікна. Однак наразі офіційних коментарів про це немає.

Відео: ХДніпро

Обстріл Дніпропетровщини розпочався о 01:30 і тривав близько години.

Відео: ХДніпро

Вже вранці у ГУ ДСНС України підтвердили, що в ніч на 5 вересня ворог атакував підприємство у Дніпрі. На місцях “прильотів” розпочалися пожежі, які рятувальники вже ліквідували. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Читайте також: У ДСНС розповіли, що горіло за добу, а також про наслідки пожеж

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Синєгубов: троє загиблих за добу через удари, а Лозова досі без світла
Синєгубов: троє загиблих за добу через удари, а Лозова досі без світла
05.09.2025, 09:09
Вночі у Дніпрі повідомляли про хімічну небезпеку: РФ вдарила по підприємству
Вночі у Дніпрі повідомляли про хімічну небезпеку: РФ вдарила по підприємству
05.09.2025, 08:48
Новини Харкова — головне 5 вересня: удари по області, троє загиблих
Новини Харкова — головне 5 вересня: удари по області, троє загиблих
05.09.2025, 09:14
Про 17 боїв на Харківщині повідомляє Генштаб – дані на 08:00
Про 17 боїв на Харківщині повідомляє Генштаб – дані на 08:00
05.09.2025, 08:17
Росіяни вбили 25-річну дівчину та двох чоловіків: чим ворог бив по регіону
Росіяни вбили 25-річну дівчину та двох чоловіків: чим ворог бив по регіону
05.09.2025, 07:14
Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 56 тисяч гривень
Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 56 тисяч гривень
04.09.2025, 20:28

Новини за темою:

15:25
«Їх зустріли дрони»: «швидка» не змогла забрати поранених з Козачої Лопані
14:58
Витік газу стався на Харківщині через удари російських дронів
07:51
РФ атакувала Україну: де були вибухи, що постраждало, затримка поїздів
16:11
Пів сотні БпЛА атакували Харківщину впродовж тижня: статистика Синєгубова
08:31
Десяток безпілотників атакував Харківщину за добу: дані Синєгубова

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вночі у Дніпрі повідомляли про хімічну небезпеку: РФ вдарила по підприємству»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2025 в 08:48;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "О массированной атаке РФ по Днепропетровской области рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. ".