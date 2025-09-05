Вночі у Дніпрі повідомляли про хімічну небезпеку: РФ вдарила по підприємству
Про масовану атаку РФ у Дніпропетровській області розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його даними, вночі ворог масовано обстрілював область безпілотниками, 15 із них вдалося збити.
“У Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно стали рятувальники. FPV-дроном противник вдарив по Нікопольщині, а саме – Покровській громаді“, – написав Лисак.
У соцмережах також пишуть, що вночі по Дніпру їздили рятувальники, сповіщаючи мешканців про хімічну небезпеку. Крім того, людей закликали зачинити вікна. Однак наразі офіційних коментарів про це немає.
Відео: ХДніпро
Обстріл Дніпропетровщини розпочався о 01:30 і тривав близько години.
Відео: ХДніпро
Вже вранці у ГУ ДСНС України підтвердили, що в ніч на 5 вересня ворог атакував підприємство у Дніпрі. На місцях “прильотів” розпочалися пожежі, які рятувальники вже ліквідували. Інформації про загиблих та постраждалих немає.
Читайте також: У ДСНС розповіли, що горіло за добу, а також про наслідки пожеж
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі у Дніпрі повідомляли про хімічну небезпеку: РФ вдарила по підприємству»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2025 в 08:48;
Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "О массированной атаке РФ по Днепропетровской области рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. ".