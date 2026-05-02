Терехов звернувся до власників АЗС у Харкові після “прильотів” (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що керівництву АЗС варто потурбуватися про безпеку цих об’єктів. В останні дві доби армія РФ прицільно атакує станції.
“Поки ще тривають обстріли. Ми маємо на теперішню годину 5 влучань, серед яких 4 – це автозаправні станції. Одне влучання було в багатоповерховий житловий будинок, на щастя, немає там постраждалих, і він не розірвався. Що стосується АЗС, то переважно б’ють по газових станціях. І ми бачимо, що сьогодні необхідно, щоб власники цих АЗС закривали – так, як ми закривали у свій час наше генераційне обладнання та інше таке важливе для нас обладнання, і блоками, і захисними спорудами”, – прокоментував Терехов.
Відео: Харків 1654
Нагадаємо, з ночі Харківська область та обласний центр перебували під атакою російських “шахедів“. У місті один із безпілотників влетів на 12-й поверх житлового будинку. Він не здетонував. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, отримав поранення склом. Також двоє мешканців будинку мають гостру реакцію на стрес. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА. Вранці удари були по Основ’янському та Слобідському районах. Атака продовжилася вдень. Її ціллю стали АЗС міста.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: АЗС, безопасность, новини Харкова, прилеты, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Терехов звернувся до власників АЗС у Харкові після “прильотів” (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 15:04;