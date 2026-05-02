Терехов звернувся до власників АЗС у Харкові після “прильотів” (відео)

Події 15:04   02.05.2026
Оксана Горун
Терехов звернувся до власників АЗС у Харкові після “прильотів” (відео) Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що керівництву АЗС варто потурбуватися про безпеку цих об’єктів. В останні дві доби армія РФ прицільно атакує станції.

“Поки ще тривають обстріли. Ми маємо на теперішню годину 5 влучань, серед яких 4 – це автозаправні станції. Одне влучання було в багатоповерховий житловий будинок, на щастя, немає там постраждалих, і він не розірвався. Що стосується АЗС, то переважно б’ють по газових станціях. І ми бачимо, що сьогодні необхідно, щоб власники цих АЗС закривали – так, як ми закривали у свій час наше генераційне обладнання та інше таке важливе для нас обладнання, і блоками, і захисними спорудами”, – прокоментував Терехов.

Відео: Харків 1654

Нагадаємо, з ночі  Харківська область та обласний центр перебували під атакою російських “шахедів. У місті один із безпілотників  влетів на 12-й поверх житлового будинку. Він не здетонував. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, отримав поранення склом. Також двоє мешканців будинку мають гостру реакцію на стрес. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА.  Вранці удари були по Основ’янському та Слобідському районах. Атака продовжилася вдень. Її ціллю стали АЗС міста.

Читайте також: Резервуар із газом спалахнув на АЗС у Харкові після удару БпЛА (відео)

Автор: Оксана Горун
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 15:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що керівництву АЗС варто потурбуватися про безпеку цих об’єктів. В останні дві доби армія РФ прицільно атакує станції".