Вибух пролунав у Харкові вранці 2 травня: над містом фіксують БпЛА (відео)

Атака БпЛА на Харків, яка розпочалася вночі 2 травня, триває. У місті чули вибух. Моніторингові канали попереджають про небезпеку.

Доповнено о 10:19. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

09:47. “Маємо влучання БпЛА типу “шахед” у Слобідському районі міста. Наслідки уточнюються. Будьте в безпеці. Є інформація про можливу нову групу ворожих БпЛА в напрямку міста“, – попередив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Тим часом місцеві моніторингові канали оприлюднюють відео прольоту “шахеда” над містом.

На місці “прильоту” піднявся стовп диму.

Небезпека в місті зберігається. Інформація доповнюватиметься.

Нагадаємо, вночі в Харкові та області був масований наліт “шахедів“. У місті один із безпілотників влетів на 12-й поверх житлового будинку. Він не здетонував. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, отримав поранення склом. Також двоє мешканців будинку мають гостру реакцію на стрес. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА. Шестеро людей, у тому числі 16-річний підліток постраждали в селищі Васищеве, там горіли два приватні будинки.