Live

Вибух пролунав у Харкові вранці 2 травня: над містом фіксують БпЛА (відео)

Події 10:19   02.05.2026
Оксана Горун
Атака БпЛА на Харків, яка розпочалася вночі 2 травня, триває. У місті чули вибух. Моніторингові канали попереджають про небезпеку.

Доповнено о 10:19. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

09:47. Маємо влучання БпЛА типу “шахед” у Слобідському районі міста. Наслідки уточнюються. Будьте в безпеці. Є інформація про можливу нову групу ворожих БпЛА в напрямку міста“, – попередив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Тим часом місцеві моніторингові канали оприлюднюють відео прольоту “шахеда” над містом.

На місці “прильоту” піднявся стовп диму.

Небезпека в місті зберігається. Інформація доповнюватиметься.

Нагадаємо, вночі в Харкові та області  був масований наліт “шахедів. У місті один із безпілотників  влетів на 12-й поверх житлового будинку. Він не здетонував. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, отримав поранення склом. Також двоє мешканців будинку мають гостру реакцію на стрес. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА. Шестеро людей, у тому числі 16-річний підліток постраждали в селищі Васищеве, там горіли два приватні будинки.

Читайте також:  Дива не сталося: жінок-“ухилянток” не зняли з військового обліку в ТЦК

Популярно
02.05.2026, 10:19
ЗС РФ провели операцію з інфільтрації на Харківському напрямку – ISW
02.05.2026, 09:13
Новини Харкова – головне 2 травня: вибухи, атака "шахедів" уранці продовжилася
02.05.2026, 09:52
БпЛА атакували Балаклію: місто частково знеструмлене, пошкоджена лікарня
02.05.2026, 09:38
Удар БпЛА по багатоповерхівці в Харкові: ДСНС повідомила про постраждалих
02.05.2026, 07:59
Підліток поранений через наліт російських БпЛА в передмісті Харкова (фото)
02.05.2026, 08:10

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибух пролунав у Харкові вранці 2 травня: над містом фіксують БпЛА (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 10:19;

