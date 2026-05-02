Вибух пролунав у Харкові вранці 2 травня: над містом фіксують БпЛА (відео)
Атака БпЛА на Харків, яка розпочалася вночі 2 травня, триває. У місті чули вибух. Моніторингові канали попереджають про небезпеку.
Доповнено о 10:19. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
09:47. “Маємо влучання БпЛА типу “шахед” у Слобідському районі міста. Наслідки уточнюються. Будьте в безпеці. Є інформація про можливу нову групу ворожих БпЛА в напрямку міста“, – попередив Харківський міський голова Ігор Терехов.
Тим часом місцеві моніторингові канали оприлюднюють відео прольоту “шахеда” над містом.
На місці “прильоту” піднявся стовп диму.
Небезпека в місті зберігається. Інформація доповнюватиметься.
Нагадаємо, вночі в Харкові та області був масований наліт “шахедів“. У місті один із безпілотників влетів на 12-й поверх житлового будинку. Він не здетонував. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, отримав поранення склом. Також двоє мешканців будинку мають гостру реакцію на стрес. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА. Шестеро людей, у тому числі 16-річний підліток постраждали в селищі Васищеве, там горіли два приватні будинки.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибух пролунав у Харкові вранці 2 травня: над містом фіксують БпЛА (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 10:19;