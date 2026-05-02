ЗС РФ провели операцію з інфільтрації на Харківському напрямку – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному огляді повідомив, що російські війська намагаються пробратися на південь у районі Вовчанська.

“Російські війська нещодавно провели операцію з інфільтрації на Харківському напрямку. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 1 травня, видно, як українські сили завдають удару по російському військовослужбовцю на півдні Вовчанська (північний схід від Харкова) після того, що, за оцінкою ISW, було російською операцією з інфільтрації”, – написали аналітики.

У районі Великого Бурлука жодної ворожої активності не фіксують, зазначили в ISW. Але вона триває на Куп’янському напрямку.

“Російські сили продовжують використовувати трубопроводи для проведення невеликих групових операцій із проникнення в напрямку Куп’янська. Прессекретар Угрупування об’єднаних сил полковник Віктор Трегубов повідомив 1 травня, що російські сили продовжують атакувати в напрямку Куп’янська та використовують трубопроводи для проведення невеликих групових операцій із проникнення”, – зазначили у зведенні.

При цьому просування у ЗС РФ немає, а Інститут вивчення війни інформує про українські контратаки на Куп’янському напрямку. Підтверджених успіхів у окупантів немає і в районі Борової.