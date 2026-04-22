ISW: Армія РФ підняла прапор у прикордонні Харківщини та атакує з півночі

Інститут вивчення війни (ISW) виявив геолоковані кадри з підняттям російського прапора в селі Ветеринарне на Харківщині, а також проаналізував реальні та вигадані “успіхи” ЗС РФ.

“Російські війська нещодавно проникли в північну частину Харківської області. Опубліковані 21 квітня відеозаписи з геолокацією показують, як російські війська завдають ударів по українських позиціях і підіймають прапор у Ветеринарному (на північ від Харкова), що, за оцінкою ISW, було російською операцією з інфільтрації. Міністерство оборони Росії приписало захоплення Ветеринарного штурмовим підрозділам 245-го мотострілецького полку (47-ма танкова дивізія, 1-ша гвардійська танкова армія, Московський військовий округ), а російські військові блогери також стверджували, що штурм підтримували підрозділи чеченського батальйону “Ахмат”) та Центр передових безпілотних технологій “Рубікон”, – повідомив ISW.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState опублікували відео розстрілу російськими загарбниками чотирьох українських військовополонених. Воєнний злочин скоїли якраз у районі Ветеринарного. За його фактом вже розпочали досудове розслідування, повідомила Харківська обласна прокуратура.

“Російські війська активізували наступальні операції на північ від Харкова та продовжили наступальні дії в районі Вовчанська, тоді як українські сили контратакували в цьому районі”, – зазначили в ISW.

Водночас в інституті не знайшли підтверджень російським заявам про “успіхи” на півночі Харківщини.

“Російські війська продовжують заявляти про захоплення населених пунктів, не контролюючи їх. 16-й армійський корпус України 20 квітня спростував заяву Міністерства оборони Росії від 17 квітня про захоплення Зибиного (на північному сході від Харкова) та заявив, що російські війська не контролюють цей населений пункт”, — відзначили аналітики.

На Великобурлуцькому напрямку попередня доба минула спокійно. А ось на Куп’янському успіхи мають Сили оборони України.

“Українські війська нещодавно просунулися на Куп’янському напрямку, у той час, як російські війська продовжують свої атаки, зберігаючи при цьому обмежену присутність у Куп’янську. Геолоковані відеозаписи, опубліковані 17 квітня і 20 квітня, показують, як російські війська обстрілюють українські позиції на північному сході села Подоли (на схід від Куп’янська), що вказує на те, що в цьому районі, ймовірно, немає російських позицій”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.