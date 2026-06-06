Сьогодні 6 червня 2026: яке свято та день в історії

6 червня в Україні – День журналіста. Цього дня у 1654 році шведська королева Христина зреклася престолу. У 1882-му запатентували електричну праску. У 1933-му відкрився перший у світі автокінотеатр. У 1944-му стартувала перша частина операції “Оверлорд”, яку радянські історики називали відкриттям Другого фронту. У 2023-му російські окупанти висадили в повітря Каховську ГЕС.

Свята та пам’ятні дати 6 червня

6 червня в Україні – День журналіста.

У світі: День гордості атеїста, Всесвітній день боротьби зі шкідниками, Всесвітній день трансплантології.

Перша субота червня – це Міжнародний день настільних ігор.

Також сьогодні: День садівництва, Всесвітній день зелених дахів, День кінотеатру просто неба, День народження іграшки “Йо-йо”, Всесвітній день “Тетриса”.

6 червня в історії

6 червня 1654 року шведська королева Христина зреклася престолу на користь двоюрідного брата Карла-Густава. Христина була дочкою короля Швеції Густава II Адольфа. Її батько увійшов в історію своєї країни як реформатор армії та флоту та покровитель освіти. Він сам був освіченою людиною, знав низку європейських мов і латину. Синів у короля та королеви Марії-Елеонори Бранденбурзької не було. Про матір спадкоємиці історики пишуть, що вона була емоційно нестабільною й дуже релігійною та майже не брала участі у вихованні дочки. Цим займалася тітка – пфальцграфиня Катерина. Дівчинка зростала здібною. Вона досконало володіла сімома мовами, в тому числі латиною, активно цікавилася політикою та завжди приділяла підвищену увагу мистецтву. Дівчина розуміла, що найбільш ймовірним є той розвиток подій, за якого саме вона успадкує корону. Історики припускають, що взірцем для себе Христина обрала королеву Англії Єлизавету I.

Одним зі свідчень на користь такої теорії може бути категорична відмова шведської принцеси від шлюбу. Вона відмовила всім претендентам, які коли-небудь домагалися її згоди. Коли ж парламент країни занепокоївся питанням престолоуспадкування, то Христина відповіла, що королем після неї стане кузен – Карл-Густав Пфальцький. Це передбачало перехід королівської влади до іншої гілки роду.

Королевою донька Густава II Адольфа стала після загибелі батька на Тридцятирічній війні. Під час свого правління вона проявила реально сталевий характер. З одного боку, це було важливим для жінки в чоловічому світі політики тих часів. Але несхильність Христини до компромісів швидко ширила коло її ворогів. Одним із найнебезпечніших став канцлер Оксеншерн. Крім авторитарності, Христині закидали фаворитизм і марнотратство – любов до розкошів і дорогих розваг (чого тільки вартував трон зі срібла, який виготовили спеціально для її коронації). Поступово невдоволення політикою Христини зростало, а сама королева дедалі більше втрачала інтерес до правління. Зрештою вона вирішила зректися престолу на користь кузена. Полишивши королівський палац, колишня правителька отримала непогані доходи із земель, які залишили в її власності. З часом Христина переїхала жити в Рим, а згодом – прийняла католицизм (хоча її предки були протестантами). У Римі в екскоролеви було насичене життя та свій невеликий двір, вона продовжувала підтримувати мистецтво та бути меценаткою в різних проєктах. Христина померла в Римі, їй було 63 роки. Вона стала однією з небагатьох жінок, яких поховали в головному католицькому храмі – Соборі святого Петра.

6 червня 1882 року американець Генрі Сілі запатентував електричну праску. Вона суттєво відрізнялася від звичних нам, адже дуже довго нагрівалася та важила 6,8 кг. Докладніше.

6 червня 1933 року відкрився перший у світі автокінотеатр. Докладніше.

6 червня 1944 року стартувала перша частина операції “Оверлорд”, відома як операція “Нептун”, а в радянській історіографії – відкриття Другого фронту. Докладніше.

6 червня 1992 року Спілка журналістів України вступила до Міжнародної федерації журналістів. На честь цієї події указом Президента України 1994 року встановили професійне свято працівників ЗМІ – День журналіста України.

6 червня 2023 року вночі армія РФ підірвала Каховську ГЕС. За два роки, що минули з того моменту, місцеві науковці та природозахисники, відзначили появу на колишньому дні водойми 250 видів рослин, а також – “населення” у вигляді кабанів і оленів. Докладніше.

Церковне свято 6 червня

6 червня вшановують пам’ять преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 6 червня похолодало, то до середини серпня встановиться гарна погода.

Якщо день ясний – до гарного врожаю.

Якщо багато бджіл літає, то погода буде ясною.

Що не можна робити 6 червня

Не можна скаржитися на проблеми.

Краще не вирушати в далеку дорогу.

День не підходить для зміни роботи та укладання важливих угод.

Не можна ділитися своїми планами на майбутнє.