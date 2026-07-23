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Ще не спека, можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 24 липня

Погода 19:31   23.07.2026
Олена Нагорна
Ще не спека, можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 24 липня

У п’ятницю, 24 липня, у Харкові та області — мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть 14-16 градусів, удень – 24-26, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 12-17 градусів, удень – 22-27.

Вітер північної чверті, 5-10 м/с.

«Вихідними почне теплішати там, де було прохолодно, у понеділок підскочать градуси подекуди до 30-32, вівторок-середа — невелике знову зниження. А ось початок серпня, за попередніми прогнозами, дасть дорогу нарешті справжній спеці», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 19:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 24 липня, у Харкові та області — мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасний дощ, місцями гроза.".