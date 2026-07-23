Хороша новина для мешканців селища Заїки у Харкові: транспорту стане більше

Транспортне обслуговування району селища Заїки у Харкові покращать із 24 липня.

Протягом дня на автобусному маршруті №83 запровадять додаткові рейси із заїздом до селища. Автобуси вирушатимуть із Заїк о 07:00, 07:42, 12:36, 14:46, 15:14 та 18:18, повідомили у пресслужбі міськради.

Окрім того, у робочі дні продовжать час роботи тролейбусного маршруту №27. Останні рейси відправлятимуться:

від проспекту Дзюби – о 21:09 (від станції метро у напрямку вулиці Новий Побут – о 21:29);

від вулиці Новий Побут — о 21:20 та 21:40 (від станції метро у напрямку проспекту Дзюби — о 21:30 та 21:50).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, рух тролейбусів на вулицях Валентинівській та Барабашова у Харкові буде припинений з 10:00 до 15:00 23 та 24 липня.