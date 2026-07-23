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Хороша новина для мешканців селища Заїки у Харкові: транспорту стане більше

Транспорт 19:58   23.07.2026
Олена Нагорна
Хороша новина для мешканців селища Заїки у Харкові: транспорту стане більше

Транспортне обслуговування району селища Заїки у Харкові покращать із 24 липня.

Протягом дня на автобусному маршруті №83 запровадять додаткові рейси із заїздом до селища. Автобуси вирушатимуть із Заїк о 07:00, 07:42, 12:36, 14:46, 15:14 та 18:18, повідомили у пресслужбі міськради.

Окрім того, у робочі дні продовжать час роботи тролейбусного маршруту №27. Останні рейси відправлятимуться:

  • від проспекту Дзюби – о 21:09 (від станції метро у напрямку вулиці Новий Побут – о 21:29);

  • від вулиці Новий Побут — о 21:20 та 21:40 (від станції метро у напрямку проспекту Дзюби — о 21:30 та 21:50).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, рух тролейбусів на вулицях Валентинівській та Барабашова у Харкові буде припинений з 10:00 до 15:00 23 та 24 липня.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 19:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Транспортне обслуговування району селища Заїки у Харкові покращать із 24 липня.".