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Через ремонт на Салтівці тролейбуси два дні ходитимуть по-іншому

Транспорт 19:30   22.07.2026
Олена Нагорна
Через ремонт на Салтівці тролейбуси два дні ходитимуть по-іншому

Рух тролейбусів на вулицях Валентинівській та Барабашова у Харкові буде припинений з 10:00 до 15:00 23 та 24 липня.

Це пов’язано з ремонтом контактної мережі, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

– №56: від ст. м. «Академіка Барабашова» до Північної Салтівки (через пр. Ювілейний та вул. Гвардійців-Широнінців);

– №34: не курсуватиме.

На час припинення руху тролейбусів курсуватиме тимчасовий автобус №34: Східна Салтівка (розворотне коло) – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – вул. Нескорених.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, сьогодні, 22 липня, деякі тролейбуси та трамваї курсували по-іншому.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 19:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів на вулицях Валентинівській та Барабашова у Харкові буде припинений з 10:00 до 15:00 23 та 24 липня.".