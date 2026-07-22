Через ремонт на Салтівці тролейбуси два дні ходитимуть по-іншому

Рух тролейбусів на вулицях Валентинівській та Барабашова у Харкові буде припинений з 10:00 до 15:00 23 та 24 липня.

Це пов’язано з ремонтом контактної мережі, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

– №56: від ст. м. «Академіка Барабашова» до Північної Салтівки (через пр. Ювілейний та вул. Гвардійців-Широнінців);

– №34: не курсуватиме.

На час припинення руху тролейбусів курсуватиме тимчасовий автобус №34: Східна Салтівка (розворотне коло) – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – вул. Нескорених.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, сьогодні, 22 липня, деякі тролейбуси та трамваї курсували по-іншому.