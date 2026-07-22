РФ атакувала Харків сьогодні вранці: є постраждалі (доповнюється)
Вранці 22 липня ворог вдарив по Харкову. “Прильоти” зафіксували в Салтівському та Немишлянському районах. У Немишлянському сталася пожежа, є постраждалі. Чим били окупанти по місту, офіційно наразі не повідомляли.
Доповнено о 12:07. Внаслідок ворожого удару по Немишлянському району постраждали п’ятеро людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. В усіх – гостра реакція на стрес.
11:47. Близько 11:35 мер Ігор Терехов повідомив про перший “приліт” по Харкову.
Як виявилось, під атаку ворога потрапив Салтівський район.
“З’ясовуємо інформацію про постраждалих та наслідки обстрілу”, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Незабаром Терехов додав: зафіксували ще одне влучання. Цього разу – у Немишлянському районі.
Відомо, що на місці обстрілу почалася пожежа.
“Інформація про постраждалих поки що не надходила”, – додав начальник ХОВА.
Тим часом тривога у Харкові триває. Моніторингові ТГ-канали попереджають про загрозу повторних ударів.