РФ атакувала Харків сьогодні вранці: є постраждалі (доповнюється)

Вранці 22 липня ворог вдарив по Харкову. “Прильоти” зафіксували в Салтівському та Немишлянському районах. У Немишлянському сталася пожежа, є постраждалі. Чим били окупанти по місту, офіційно наразі не повідомляли.

Доповнено о 12:07. Внаслідок ворожого удару по Немишлянському району постраждали п’ятеро людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. В усіх – гостра реакція на стрес.

11:47. Близько 11:35 мер Ігор Терехов повідомив про перший “приліт” по Харкову.

Як виявилось, під атаку ворога потрапив Салтівський район.

“З’ясовуємо інформацію про постраждалих та наслідки обстрілу”, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Незабаром Терехов додав: зафіксували ще одне влучання. Цього разу – у Немишлянському районі.

Відомо, що на місці обстрілу почалася пожежа.

“Інформація про постраждалих поки що не надходила”, – додав начальник ХОВА.

Тим часом тривога у Харкові триває. Моніторингові ТГ-канали попереджають про загрозу повторних ударів.