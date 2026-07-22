Live

На Харківщині судяться за ліс: які порушення виявили правоохоронці

Суспільство 12:35   22.07.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині судяться за ліс: які порушення виявили правоохоронці Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці вимагають через суд повернути державі майже 5 га лісу в Лозівському районі. Вважають, що він незаконно опинився у комунальній власності.

За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні 2022 року земельна ділянка лісогосподарського призначення незаконно вибула із державної власності та була оформлена за Лозівською міською радою. Площа землі складає понад 15 га, а вартість — майже 750 тис. гривень. Згодом ділянку передали у постійне користування місцевому управлінню житлово-комунального господарства та будівництва.

«Однак майже 5 гектарів цієї землі є частиною Близнюківсько-Лозівського лісництва і ще з 2010 року перебувають у постійному користуванні ДП «Ліси України». За законом, землі державного лісового фонду мають особливий режим охорони та не можуть передаватися у комунальну власність», – пояснили правоохоронці.

Тож прокурори звернулися до суду з позовом про скасування права комунальної власності.

«В також витребування частини землі лісогосподарського призначення з незаконного володіння. Провадження у справі вже відкрито. Крім того, суд задовольнив  клопотання прокурора про забезпечення позову: міській раді заборонено проводити перереєстрацію чи дії щодо відчуження ділянки, а також вести на ній будівельні та земельні роботи», – додали в прокуратурі.

Читайте також: Борги за землю: з кого хочуть стягнуть мільйони грн на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Зміни у керівництві ЗСУ тривають: хто очолив Генштаб
Зміни у керівництві ЗСУ тривають: хто очолив Генштаб
22.07.2026, 13:03
Хто наказав ударити по “Епіцентру” на Салтівці, встановила прокуратура
Хто наказав ударити по “Епіцентру” на Салтівці, встановила прокуратура
22.07.2026, 10:15
За добу рятувальники загасили 25 пожеж на Харківщині: що горіло
За добу рятувальники загасили 25 пожеж на Харківщині: що горіло
22.07.2026, 09:47
Новини Харкова — головне 22 липня: бої, удари по місту, горіла квартира
Новини Харкова — головне 22 липня: бої, удари по місту, горіла квартира
22.07.2026, 12:20
Розмінування на Харківщині – де будуть проводити роботи
Розмінування на Харківщині – де будуть проводити роботи
22.07.2026, 11:03
Продовжував отримувати пенсію померлої: харків’янина підозрюють у шахрайстві
Продовжував отримувати пенсію померлої: харків’янина підозрюють у шахрайстві
22.07.2026, 09:22

Новини за темою:

22.07.2026
Розмінування на Харківщині – де будуть проводити роботи
22.07.2026
Троє загиблих та 11 постраждалих, серед них – троє дітей: наслідки ударів РФ
22.07.2026
Увага ворога сконцентрована на півночі від Харкова: дані Генштабу
22.07.2026
Новини Харкова — головне 22 липня: бої, удари по місту, горіла квартира
21.07.2026
Двоє вибухотехніків загинули під час розмінування на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині судяться за ліс: які порушення виявили правоохоронці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 12:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вимагають через суд повернути державі майже 5 га лісу в Лозівському районі. Вважають, що він незаконно опинився у комунальній власності.".