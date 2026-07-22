На Харківщині судяться за ліс: які порушення виявили правоохоронці

Правоохоронці вимагають через суд повернути державі майже 5 га лісу в Лозівському районі. Вважають, що він незаконно опинився у комунальній власності.

За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні 2022 року земельна ділянка лісогосподарського призначення незаконно вибула із державної власності та була оформлена за Лозівською міською радою. Площа землі складає понад 15 га, а вартість — майже 750 тис. гривень. Згодом ділянку передали у постійне користування місцевому управлінню житлово-комунального господарства та будівництва.

«Однак майже 5 гектарів цієї землі є частиною Близнюківсько-Лозівського лісництва і ще з 2010 року перебувають у постійному користуванні ДП «Ліси України». За законом, землі державного лісового фонду мають особливий режим охорони та не можуть передаватися у комунальну власність», – пояснили правоохоронці.

Тож прокурори звернулися до суду з позовом про скасування права комунальної власності.

«В також витребування частини землі лісогосподарського призначення з незаконного володіння. Провадження у справі вже відкрито. Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора про забезпечення позову: міській раді заборонено проводити перереєстрацію чи дії щодо відчуження ділянки, а також вести на ній будівельні та земельні роботи», – додали в прокуратурі.