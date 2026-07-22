Новини Харкова — головне 22 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Летіли БпЛА та КАБи: як минула ніч на Харківщині

Тривога на Харківщині безперервно звучить із 19:30. Близько опівночі у північних районах міста пролітав БпЛА, після чого тривалий час було тихо та без нових загроз. О 02:40 на регіон полетіли КАБи, попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Менше, як за годину – зафіксували повторні пуски авіабомб. Вже вранці о 04:02 з півночі у бік Харкова полетіли БпЛА. Після чого безпілотники періодично кружляли у різних районах регіону – біля Богодухова, Берестина та Златополя.

Інформації про “прильоти” у Харкові немає. Станом на 7:15 тривога триває.