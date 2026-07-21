Схема з бронюванням та викриття псевдоцентрів у Харкові – підсумки 21 липня

Ухилянтів у Харкові бронювали як будівельників. Ліквідували мережу центрів, де людей утримували проти їхньої волі. Дрони вночі атакували Харків. Прокуратура повідомила подробиці щодо падіння дитини з вікна. Електрички в Дергачі поки не їдуть. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 21 липня.

За даними слідства, до неї був залучений місцевий адвокат, а також – підприємство, яке визнали критично важливим. Обласна прокуратура повідомила: в березні цього року адвокат запропонував військовозобов’язаному оформити бронь. Йшлося про фіктивне працевлаштування до будівельної компанії. При цьому реально працювати від клієнта не вимагали. За таку послугу юрист отримав 5 тис. доларів, відзначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Цей факт задокументували. Згодом адвокат вимагав ще доплатити нібито на сплату податків за працевлаштування. У результаті чоловік отримав бронювання та уникнув мобілізації. Адвоката затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує вісім років провести за ґратами.

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У ГУ Нацполіції повідомили: у псевдореабілітаційних центрах таким чином ізолювали близько пів сотні громадян. Копи «накрили» дві такі точки: в Слобідському та Салтівському районах. Офіційно там нібито лікували від алкогольної та наркотичної залежності. Родичі людей, яких замикали в центрах, платили за їхнє утримання від 5 до 25 тис. грн, уточнили в прокуратурі. При цьому жодної медичної чи психологічної допомоги залежним не надавали. У них забирали документи, телефони, гроші та інші особисті речі. Умови утримання були як у в’язниці – з ґратами на вікнах і постійно замкненими дверима. Слідство встановило, що постраждалим погрожували, застосовували психологічний тиск і змушували виконувати господарські роботи. Людей, яких виявили в псевдоцентрах, звільнили. Шістьом ймовірним організаторам і учасникам цієї структури повідомили про підозру.

Три FPV долетіли до Шевченківського та Київського районів. Вони атакували АЗС. Обійшлося без постраждалих, але пошкоджене обладнання та автівки. Близько четвертої ранку по місту прилетів БпЛА «Ілатмас». Влучання було в Немишлянському районі. Пошкоджений приватний будинок, у п’ятьох людей гостра реакція на стрес. Серед них – дитина.

Попередньо встановили, що родина, яка втратила дитину, не перебувала на жодних обліках у службі у справах дітей або ж у наркологів і психіатрів, відзначив прокурор у коментарі «Суспільному». Мати загиблого хлопчика зараз вагітна. Вона розповіла слідчим, що через отруєння в момент трагедії була у ванній. У квартирі знаходилися ще один її син та молодша сестра. Вона й повідомила матері, що дитина впала з вікна.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Раніше він інформував про припинення руху до Дергачів через бойові дії та пошкодження інфраструктури. Відновити його планували після 20 липня.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

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Трагедія на водоймі під Харковом: потонула 11-річна дівчинка