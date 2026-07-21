Дощ можливий лише вночі: прогноз погоди по Харкову та області на 22 липня

У середу, 22 липня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза, слабкий туман. Вдень без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть 15-17 градусів, удень – 26-28, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 13-18 градусів, на сході – 23-28.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



«Дощі з грозами пройдуть завтра на Одещині, Миколаївщині, місцями на Черкащині та на Закарпатті. Більша ж частина території України належатиме сухій погоді… Кому холодно, треба трохи почекати — з наступного тижня в Україні повсюди буде спекотно», — анонсує синоптикиня Наталка Діденко.