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Дощ можливий лише вночі: прогноз погоди по Харкову та області на 22 липня

Погода 19:59   21.07.2026
Олена Нагорна
Дощ можливий лише вночі: прогноз погоди по Харкову та області на 22 липня

У середу, 22 липня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза, слабкий туман. Вдень без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть 15-17 градусів, удень – 26-28, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 13-18 градусів, на сході – 23-28.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

«Дощі з грозами пройдуть завтра на Одещині, Миколаївщині, місцями на Черкащині та на Закарпатті. Більша ж частина території України належатиме сухій погоді… Кому холодно, треба трохи почекати — з наступного тижня в Україні повсюди буде спекотно», — анонсує синоптикиня Наталка Діденко.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 19:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 22 липня, хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза, слабкий туман. Вдень без істотних опадів.".