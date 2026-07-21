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Підтримка до зими: Литва передала Харківщині 22 тонни обладнання

Політика 19:24   21.07.2026
Олена Нагорна
Підтримка до зими: Литва передала Харківщині 22 тонни обладнання

Майже 22 тонни обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури отримала Харківщина від Литви.

Це електродвигуни, автоматичні вимикачі, запірна арматура, насоси, клапани та чотири силові трансформатори, повідомили в Міністерстві енергетики України.

Отримане обладнання сприятиме проведенню ремонтних та відновлювальних робіт, підтримці стабільної роботи енергетичних підприємств та підвищенню стійкості критичної інфраструктури Харківщини, яка продовжує зазнавати російських атак, зазначили у міністерстві.

Допомога надійшла від Lithuania State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant, Ignitis gamyba та AB Energijos skirstymo operatorius.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 21 липня мер Ігор Терехов та пані посол Євросоюзу в Україні Катарина Матернова обговорили розвиток харківського метро, ​​відновлення критичної інфраструктури, підготовку до опалювального сезону та подальшу децентралізацію систем життєзабезпечення.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 19:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 22 тонни обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури отримала Харківщина від Литви.".