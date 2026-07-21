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Терехов зустрівся з послом Євросоюзу: яку допомогу обіцяють Харкову (фото)

Політика 18:03   21.07.2026
Олена Нагорна
Терехов зустрівся з послом Євросоюзу: яку допомогу обіцяють Харкову (фото) Фото: Харківська міськрада

Розвиток харківського метро, ​​відновлення критичної інфраструктури, підготовка до опалювального сезону та подальша децентралізація систем життєзабезпечення. Про це говорили під час зустрічі мер Ігор Терехов та посол Євросоюзу в Україні Катарина Матернова.

На початку візиту вони поклали іграшки до пам’ятника дітям, які загинули внаслідок російської агресії. Далі делегація відвідала метрошколу, облаштовану на станції метро «Університет», повідомляє пресслужба міськради.

Терехов наголосив, що підтримка ЄС має для Харкова критично важливе значення, оскільки від неї залежить стійкість міста в умовах постійних російських обстрілів та можливість харків’ян залишатися вдома, працювати, виховувати дітей та планувати своє майбутнє.

Фото: Харківська міськрада

«Один із головних пріоритетів — розвиток харківського метрополітену, який одночасно слугує основною транспортною артерією, найбільшим укриттям і безпечним освітнім простором. Наша мета — гарантувати його безперебійне функціонування за будь-яких обставин і водночас рухатися вперед: оновлювати вагони, зводити підземне електродепо та продовжувати будівництво двох нових станцій», – зазначив мер.

Фото: Харківська міськрада

Він також виділив не менш важливий напрямок – підготовку до опалювального сезону у зв’язку з розширенням децентралізації систем тепло-, водо- та енергопостачання.

Фото: Харківська міськрада

Катаріна Матернова запевнила, що ЄС і надалі підтримуватиме Харків у підготовці до зими, розвитку безпечної освіти та посиленні міської інфраструктури.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 18:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Делегація відвідала метрошколу, облаштовану на станції метро «Університет».".