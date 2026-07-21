Терехов зустрівся з послом Євросоюзу: яку допомогу обіцяють Харкову (фото)

Розвиток харківського метро, ​​відновлення критичної інфраструктури, підготовка до опалювального сезону та подальша децентралізація систем життєзабезпечення. Про це говорили під час зустрічі мер Ігор Терехов та посол Євросоюзу в Україні Катарина Матернова.

На початку візиту вони поклали іграшки до пам’ятника дітям, які загинули внаслідок російської агресії. Далі делегація відвідала метрошколу, облаштовану на станції метро «Університет», повідомляє пресслужба міськради.

Терехов наголосив, що підтримка ЄС має для Харкова критично важливе значення, оскільки від неї залежить стійкість міста в умовах постійних російських обстрілів та можливість харків’ян залишатися вдома, працювати, виховувати дітей та планувати своє майбутнє.

«Один із головних пріоритетів — розвиток харківського метрополітену, який одночасно слугує основною транспортною артерією, найбільшим укриттям і безпечним освітнім простором. Наша мета — гарантувати його безперебійне функціонування за будь-яких обставин і водночас рухатися вперед: оновлювати вагони, зводити підземне електродепо та продовжувати будівництво двох нових станцій», – зазначив мер.

Він також виділив не менш важливий напрямок – підготовку до опалювального сезону у зв’язку з розширенням децентралізації систем тепло-, водо- та енергопостачання.

Катаріна Матернова запевнила, що ЄС і надалі підтримуватиме Харків у підготовці до зими, розвитку безпечної освіти та посиленні міської інфраструктури.