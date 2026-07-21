Терехов встретился с послом Евросоюза: какую помощь обещают Харькову (фото)

Развитие харьковского метро, восстановление критической инфраструктуры, подготовка к отопительному сезону и дальнейшая децентрализация систем жизнеобеспечения. Об этом говорили в ходе встречи мэр Игорь Терехов и посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

В начале визита они возложили игрушки к памятнику детям, погибшим в результате российской агрессии. Затем делегация посетила метрошколу, оборудованную на станции метро «Университет», сообщает пресс-служба горсовета.

Терехов подчеркнул, что поддержка ЕС имеет для Харькова критически важное значение, поскольку от нее зависит устойчивость города в условиях постоянных российских обстрелов и возможность харьковчан оставаться дома, работать, воспитывать детей и планировать свое будущее.

«Один из главных приоритетов — развитие харьковского метрополитена, который одновременно служит основной транспортной артерией, крупнейшим укрытием и безопасным образовательным пространством. Наша цель — гарантировать его бесперебойное функционирование при любых обстоятельствах и в то же время двигаться вперед: обновлять вагоны, строить подземное электродепо и продолжать строительство двух новых станций», — отметил мэр.

Он также выделил не менее важное направление — подготовку к отопительному сезону в связи с расширением децентрализации систем тепло-, водо- и энергоснабжения.

Катарина Матернова заверила, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Харьков в подготовке к зиме, развитии безопасного образования и укреплении городской инфраструктуры.