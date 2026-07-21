Вместо помощи – рабство: сеть фиктивных ребцентров действовала в Харькове 📹

В Харькове правоохранители накрыли сеть псевдореабилитационных центров, где, по данным следствия, людей незаконно лишали свободы и эксплуатировали. Подозрение вручили шести вероятным организаторам.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: для реализации схемы фигуранты использовали благотворительную организацию, возглавляемую одним из них. Они арендовали два частных дома в Слободском и Салтовском районах, обустроив их под заведения закрытого типа. Одновременно в каждом находились от 20 до 60 человек.

«Новых «пациентов» подыскивали под предлогом бесплатной раздачи продуктов. Раз в неделю участники группы выезжали в разные районы Харькова, находили людей с наркотической или алкогольной зависимостью или находившихся в сложных жизненных обстоятельствах и убеждали пройти «реабилитацию». Их родственникам обещали лечение и выздоровление, получая за это от 5 до 25 тысяч гривен ежемесячно в зависимости от материального положения семьи», — установило следствие.

На самом деле, никакой медицинской или психологической помощи в этих заведениях не оказывали, говорят правоохранители. У людей забирали документы, телефоны, деньги и другие личные вещи. Окна были оборудованы решеткой, дверь постоянно запиралась.

Видео: Харьковская областная прокуратура

В прокуратуре добавляют: пострадавших заставляли выполнять хозяйственные работы без оплаты, трижды в день изучать Библию по протестантским канонам, а за неповиновение люди испытывали психологическое давление и угрозы физической расправой.

«Роль между участниками были четко распределены. Руководитель схемы координировал деятельность сети, двое его подельников осуществляли постоянное наблюдение за людьми, еще трое — бывшие «пациенты» этих же заведений — после прохождения так называемой реабилитации стали надзирателями», — рассказали правоохранители.

Разоблачили такую ​​схему в марте. Из помещений силовики освободили людей, которые сообщили правоохранителям, что все это время их удерживали вопреки их воле.

Шестерым фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы, добавили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают полный круг причастных к преступлению.