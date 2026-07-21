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Обещал замаскировать под военного и вывезти в Беларусь: задержание в Харькове

Общество 14:23   21.07.2026
Виктория Яковенко
Обещал замаскировать под военного и вывезти в Беларусь: задержание в Харькове

Правоохранители считают, что 44-летний предприниматель из Днепра хотел обеспечить незаконное пересечение границы для своего «клиента», замаскировав его под военного.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в мае фигурант предложил харьковчанину организовать его побег из страны за пределами официальных пунктов пропуска в Ровенской области. Он позвонил мужчине, чтобы подробно проконсультировать его по маршруту и ​​алгоритму действий.

«План заключался в том, что фигурант должен лично приехать в Харьков, забрать «клиента» и отвезти его в полигон воинской части в Ровно, граничащую с Республикой Беларусь. Там формировалась группа из 4–5 человек, которые должны были пешком перейти границу по лесу», — рассказали правоохранители.

Фигурант сказал взять минимум вещей и заранее приобрести военную пиксельную форму — футболку и штаны — чтобы во время путешествия и самого перехода не привлекать лишнего внимания и легче преодолеть границу. Он, говорят в прокуратуре, убеждал, что белорусские пограничники встретят мужчин абсолютно адекватно и после проверки документов они смогут свободно направляться в страны Европы.

За свои «услуги» днепрянин требовал 8000 долларов: аванс в размере 4000 долларов клиент должен передать заранее, а остальную сумму — непосредственно во время пересечения границы, добавили правоохранители.

16 июля фигурант прибыл в Харьков и встретился с заказчиком на парковке одного из супермаркетов. В ходе разговора он подтвердил, что выезд планируется на середину августа. Брать деньги в руки не хотел, но указал положить их в бардачок на заднем ряду сидений автомобиля. После получения оговоренной суммы аванса правоохранители задержали его.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ — организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, в пригороде Харькова правоохранители задержали днепрянина, который, по данным областной прокуратуры, за $7000 пытался переправить пограничника в Молдову.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 14:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что 44-летний предприниматель из Днепра хотел обеспечить незаконное пересечение границы для своего «клиента», замаскировав его под военного.".