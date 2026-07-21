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Обіцяв замаскувати під військового і вивезти до Білорусі: затримання у Харкові

Суспільство 14:23   21.07.2026
Вікторія Яковенко
Обіцяв замаскувати під військового і вивезти до Білорусі: затримання у Харкові

Правоохоронці вважають, що 44-річний підприємець з Дніпра хотів забезпечити незаконний перетин кордону для свого «клієнта», замаскувавши його під військового.

За даними Харківської обласної прокуратури, у травні фігурант запропонував харків’янину організувати його втечу з країни поза межами офіційних пунктів пропуску на Рівненщині. Він зателефонував чоловіку, щоб детально проконсультувати його щодо маршруту та алгоритму дій.

«План полягав у тому, що фігурант мав особисто приїхати до Харкова, забрати «клієнта» і відвезти його до полігону військової частини у Рівному, яка межує з Республікою Білорусь. Там формувалася група з 4–5 осіб, які мали пішки перейти кордон лісом», – розповіли правоохоронці.

Фігурант сказав взяти мінімум речей і заздалегідь придбати військову піксельну форму — футболку та штани — аби під час подорожі та самого переходу не привертати зайвої уваги та легше подолати кордон. Він, кажуть у прокуратурі, переконував, що білоруські прикордонники зустрінуть чоловіків абсолютно адекватно і після перевірки документів вони зможуть вільно прямувати до країн Європи.

За свої «послуги» дніпрянин вимагав 8000 доларів: аванс у розмірі 4000 доларів «клієнт» мав передати заздалегідь, а решту суми — безпосередньо під час перетину кордону, додали правоохоронці.

16 липня фігурант прибув до Харкова та зустрівся із «замовником» на парковці одного з супермаркетів. Під час розмови він підтвердив, що виїзд планується на середину серпня. Брати гроші в руки не хотів, натомість вказав покласти їх до бардачка на задньому ряду сидінь автівки. Після отримання обумовленої суми авансу правоохоронці затримали його.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, у передмісті Харкова правоохоронці затримали дніпрянина, який, за даними обласної прокуратури, за $7000 намагався переправити прикордонника до Молдови.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 14:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що 44-річний підприємець з Дніпра хотів забезпечити незаконний перетин кордону для свого «клієнта», замаскувавши його під військового.".