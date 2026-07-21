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Постраждали дахи, вибиті вікна: два будинки пошкоджені у Харкові через атаку

Суспільство 13:13   21.07.2026
Вікторія Яковенко
Постраждали дахи, вибиті вікна: два будинки пошкоджені у Харкові через атаку Фото: Харківська міськрада

Внаслідок ворожого удару по приватному сектору в Немишлянському районі було пошкоджено два будинки, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

“Через пожежі руйнувань зазнали дахи, також було вибито вікна. Комунальні служби оперативно почали усувати наслідки атаки. Зокрема, працівники КП «Шляхрембуд» прибирають уламки та будівельне сміття на вулицях, а бригади КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна та тимчасово перекривають покрівлі, щоб захистити оселі від негоди”, – розповіли у мерії.

Трьом людям вже надали кімнату в гуртожитку, додали у міськраді.

пострадавшие дома из-за атаки на Немышлянский район
Фото: Харківська міськрада
пострадавшие дома из-за атаки на Немышлянский район
Фото: Харківська міськрада
пострадавшие дома из-за атаки на Немышлянский район
Фото: Харківська міськрада
пострадавшие дома из-за атаки на Немышлянский район
Фото: Харківська міськрада
пострадавшие дома из-за атаки на Немышлянский район
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, упродовж ночі 21 липня Харків періодично атакували російські безпілотники. Про перший удар мер Ігор Терехов повідомив після опівночі. “Приліт” зафіксували близько 00:10. Тоді під атакою опинився Київський район. Другий удар був близько 04:00. Попередньо, внаслідок влучання БпЛА «Італмас» сталося загоряння приватного житлового будинку в Немишлянському районі, інформував мер. У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що внаслідок цієї атаки виникла пожежа. Тут постраждали п’ятеро людей, серед них 13-річна дівчинка, у неї гостра реакція на стрес, уточнили у пресслужбі ХОВА.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 13:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого удару по приватному сектору в Немишлянському районі було пошкоджено два будинки, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.".