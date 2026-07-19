Сьогодні 19 липня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День металурга та День тренера. 19 липня 1533 року в Англії відсторонили від влади “королеву дев’яти днів” – 16-річну Джейн Грей. У 1822-му французький вчений зробив першу у світі фотографію. У 1870-му почалася франко-прусська війна. У 1876-му народився майбутній прем’єр-міністр УНР Володимир Чеховський. У 1945-му помер президент Карпатської України Августин Волошин. У 1994-му відбулася інавгурація Президента України Леоніда Кучми. У 2024-му вбили мовознавицю та професорку Ірину Фаріон.

Свята та пам’ятні дати 19 липня

19 липня в Україні – День тренера. У третю неділю липня відзначають День металурга України.

Третя неділя липня – це День без купальників.

Також сьогодні: День нових друзів, Міжнародний день ретейнерів (це пристрої, які використовують для закріплення результатів лікування брекетами та запобігання поверненню зубів у попереднє положення).

19 липня в історії

19 липня 1553 року в Англії відсторонили від влади “королеву дев’яти днів” – 16-річну Джейн Грей. Докладніше.

19 липня 1822 року француз Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію. Докладніше.

19 липня 1870 року розпочалася франко-прусська війна. Докладніше.

19 липня 1876 року народився майбутній прем’єр-міністр УНР та один із засновників Української автокефальної православної церкви Володимир Чеховський. Докладніше.

19 липня 1945 року в московській Бутирській в’язниці помер Августин Волошин – греко-католицький священник, перший та єдиний президент Карпатської України. Докладніше.

19 липня 1994 року відбулася інавгурація другого Президента України Леоніда Кучми. Він досі залишається єдиним із президентів, обраним на два терміни. Докладніше.

19 липня 2024 року у Львові вбили мовознавицю та професорку Ірину Фаріон. Докладніше.

Церковне свято 19 липня

19 липня вшановують пам’ять преподобної Макрини, сестри Святителя Василія Великого. Докладніше. Вшановують пам’ять святих отців шістьох Вселенських соборів (це перехідне свято, яке відзначають у неділю, найближчу до 16 липня).

Народні прикмети

Якщо вночі місяць ховається в тумані, то буде похолодання, а якщо яскраво світить, то буде спека.

Веселка 19 липня – до хорошого врожаю фруктів і ягід.

Що не можна робити 19 липня

Не можна відмовляти в допомозі.

Категорично заборонено вживати алкоголь.