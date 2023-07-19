Сьогодні 19 липня: яке свято та день в історії

19 липня 1822 року французький вчений зробив першу у світі фотографію. 1870-го почалася франко-прусська війна. 1876-го народився майбутній прем’єр-міністр УНР Володимир Чеховський, 1945-го помер президент Карпатської України Августин Волошин. А 1994-го відбулася інавгурація Президента України Леоніда Кучми.

Свята та пам’ятні дати 19 липня

19 липня в Україні – День тренера.

19 липня в історії

19 липня 1822 року француз Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію. Ньєпс далеко не відразу став ученим. Батьки готували його до церковної кар’єри, а він сам вступив до лав армії та воював на Сардинії й в Італії. Лише пішовши у відставку через погане здоров’я, він повернувся до родини та почав займатися дослідами разом із братом Клодом. Над фотографією він працював шість років – з 1816-го. На початку експериментував із сіллю срібла, але зміг отримати лише негатив. Тоді перейшов на сирійський асфальт (бітум). Його винахідник наносив на олов’яні та мідні платівки чи літографський камінь. І врешті-решт у 1822 році отримав зображення, яке назвав “Накритий стіл”. Воно не збереглося до нашого часу. Найстародавніше фото, отримане цим способом, що дійшло до наших днів, – “Вид із вікна в Ле Гра”.

Свій спосіб отримання фотографій автор назвав “геліографія”, тобто “сонячне письмо”. Це мало підкреслювати зв’язок технології з сонячним світлом. На цьому Ньєпс не зупинився і продовжив пошук ефективніших способів отримання зображень. Він працював спільно з Луї Дагером, і вони розробили “просунутішу” технологію – дагеротипію.

19 липня 1870 року розпочалася французько-прусська війна. Вона стала логічним продовженням тривалої напруги у відносинах між Французькою імперією та Королівством Пруссія. Особливо загострилася ситуація на ґрунті змагань за іспанський престол. І хоча прусський король Вільгельм I, не бажаючи погіршувати ситуацію, змусив німецького принца Леопольда Гогенцоллерна відмовитися від іспанської корони, французи вимагали гарантій. Цим уміло скористався Отто фон Бісмарк. Він сам створив прецедент, відомий як “Емська депеша”. Після її виходу французи майже одразу оголосили мобілізацію, а 19 липня – війну Пруссії. Цю війну Франція програла. Ще в процесі імператор Наполеон III (племінник Наполеона Бонапарта) під час битви під Седаном зі своєю армією опинився в полоні. Але Франція ще чинила опір – у країні оголосили про створення Третьої республіки та скликали уряд національної оборони. І все ж таки програш був неминучим: прусська армія, що отримала підтримку інших німецьких держав, захопила Париж 28 січня 1871 року. Для Франції поразка у війні призвела до втрати низки земель та державної кризи. Пруссії ж навпаки у процесі вдалося об’єднати народи у Німецьку імперію. Очолив її Вільгельм I, а райхсканцлером став саме автор “Емської депеші” – Отто фон Бісмарк.

19 липня 1876 року народився майбутній прем’єр-міністр УНР та один із засновників Української автокефальної православної церкви Володимир Чехівський.

До початку політичної кар’єри він працював викладачем у семінаріях і духовних училищах. Ще на початку 1900-х мав проблеми з владою через свої “українофільські погляди”. Був членом спочатку Революційної української партії, а згодом – Української соціал-демократичної робітничої партії. Революція 1917 року застала його в Одесі, де він брав активну участь у громадському житті та діяльності товариства “Просвіта”. Уже у квітні 1918-го Чехівського призначили директором департаменту віросповідань з правами міністра в уряді УНР. Він продовжував працювати й за часів правління гетьмана Скоропадського, але був членом Національного союзу, що знаходився в опозиції до гетьмана. Після повалення гетьмана з 26 грудня 1918-го по 11 лютого 1919-го був головою Ради міністрів і міністром закордонних справ УНР. За часів його керівництва українським урядом був підписаний і проголошений Акт злуки УНР і ЗУНР. А також 1 січня 1919 уряд схвалив закони про державну мову – українську та про автокефалію Української православної церкви.

Чехівський мав ліві політичні погляди та вважав можливим компроміс із більшовиками – в цьому він збігався з Володимиром Винниченком, але розходився із Симоном Петлюрою. Уряд Чехівського пішов у відставку на фоні провалу спроб керівництва УНР знайти компроміс із більшовиками та наступу Червоної армії. На відміну від багатьох діячів часів Української революції Чехівський не емігрував із країни після її захоплення радянськими окупантами. Він навіть певний час був одним із лідерів української комуністичної партії. При цьому брав участь у двох Всеукраїнських церковних соборах – у тому числі першому, який підтвердив автокефалію УАПЦ. За “влади рад” працював в історико-філологічному відділенні Всеукраїнської Академії наук, був професором медичного та політехнічного інститутів у Києві. Але закінчив життя трагічно – як і більшість представників української інтелігенції, які довірилися загарбникам. У 1929 році Чехівського заарештували в надуманій справі “Спілки визволення України”. На початку засудили до 10 років ув’язнення. Але вже в 1937-му розстріляли в урочищі Сандармох у Карелії.

19 липня 1945 року в московській Бутирській в’язниці помер Августин Волошин – греко-католицький священник, перший та єдиний президент Карпатської України. 1939-го Волошин змушений був емігрувати до Праги, де завідував кафедрою педагогіки Українського вільного університету. У травні 1945 року його заарештували радянські спецслужби та вивезли до СРСР. Природність його смерті й досі викликає запитання.

19 липня 1994 року відбулася інавгурація другого Президента України Леоніда Кучми.

Він досі залишається єдиним із президентів, обраним на два терміни.

Церковне свято 19 липня

19 липня православні вшановують пам’ять преподобного Сисоя Великого. Він був ченцем-самітником, жив у печері посеред Єгипетської пустелі протягом 60 років. Мав дар чудотворення. З житія святого відомо, що коли він лежав на смертному одрі, учні, які оточували старця, побачили, що обличчя його засяяло. Вони спитали вмираючого, що він бачить. Сисой відповів, що він бачить святих пророків і апостолів. А потім встиг сказати учням, що бачить самого Господа, і з цими словами помер.

Народні прикмети

Якщо жовте листя з’явилися тільки на березі, то осінь буде ранньою, але зима – пізньою.

Якщо місяць вночі яскраво білий, чекайте на похолодання. Але дощів не буде.

Що не можна робити 19 липня

Не можна давати або брати гроші в борг в цей день.

Заборонено пити та їсти з посуду з тріщинами.