Сьогодні 10 липня: яке свято та день в історії

10 липня 1559 року помер король Франції Генріх II, отримавши поранення на лицарському турнірі. 1609-го створено Католицьку Лігу, а 1934-го – ГУЛАГ. 1941-го стратили батька Степана Бандери Андрія. 1994 року вибори Президента України виграв Леонід Кучма.

Свята та пам’ятні дати 10 липня

10 липня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходить День Ніколи Тесли. Відомий винахідник народився цього дня 1856 року. Тесла зробив значний внесок у розвиток електротехніки та радіотехніки. На його честь названо одиницю магнітної індукції.

10 липня в історії

10 липня 1040 року, за легендою, в англійському місті Ковентрі дружина місцевого графа леді Годіва проїхала оголеною містом, щоб змусити чоловіка знизити податки.

Годіва є легендарною особистістю, її відповідність реальній історичній персоні не підтверджена. Однак їй встановлено монумент у Ковентрі, а день її “оголеного протесту” відзначають і донині. За легендою, леді Годіва неодноразово просила свого чоловіка полегшити життя підданих, зменшивши податки. Однак він відмовлявся. Але одного разу, на бенкеті, де він неабияк підпив, граф заявив, що знизить податки, якщо дружина проїде на коні вулицями Ковентрі оголеною. Чоловік був переконаний, що поставив неможливу умову, адже леді була сором’язливою та добре вихованою. Проте вона ризикнула заради людей. Напередодні вона попередила городян, попросивши зачинити віконниці та двері будинків та не виходити на вулицю. Її прохання виконали. Тож ніхто не побачив оголену вершницю. А граф, вражений її сміливістю, дотримав слова та знизив податковий тиск.

10 липня 1559 року помер король Франції Генріх II Валуа.

До цього він зазнав важкого поранення на лицарському турнірі, який сам і влаштував 30 червня. Турнір проводили на честь двох шлюбів у королівській родині: дочка Генріха виходила за короля Іспанії, а сестра – за герцога Савойського. Змагання лицарів мали бути триденними. Але трагедія сталася ввечері першого ж дня. Генріх II зійшовся у поєдинку з молодим графом Монтгомері. Уламки списа графа крізь забрало шолома вразили короля в око та лоба. Лікарям після “тренування” на страчених вдалося дістати частину уламків, і королю начебто стало краще. Він навіть наказав продовжити святкування. Але наступного дня стан Генріха значно погіршився. Він промучився понад тиждень і помер 10 липня. З цього моменту розпочався тривалий період правління “королеви-матері” – вдови Генріха II Катерини Медічі. Троє дітей цього королівського подружжя стали королями Франції: Франциск II, Карл IX та Генріх III. А їхня донька королева Маргарита вийшла заміж за короля Наваррського. Саме він після смерті всіх нащадків Генріха II став королем Франції Генріхом IV і заснував нову династію на французькому престолі – Бурбонів.

10 липня 1609 року у Священній Римській імперії створили Католицьку лігу – для протидії Реформації, що набирала обертів. Ліга була конфедерацією римо-католицьких німецьких держав. Вона проіснувала майже 30 років.

Поштовхом для об’єднання католиків стало утворення на території Священної Римської імперії 1608 року протестантської Унії. Протестанти хотіли протидіяти насамперед територіальним претензіям баварського курфюрста Максиміліана I. Саме він і став ініціатором ходу у відповідь. Католицька ліга, що утворилася, мала значну армію та здобула низку перемог під час Тридцятирічної війни між німецькими католиками та протестантами (1618-1648 років). Лігу розпустили за умовами Празького миру 30 травня 1635 року.

10 липня 1934 року в СРСР створили систему таборів ГУЛАГ. Цього дня підписано відповідну постанову. “Катувально-поліцейський монстр” проіснував понад 20 років – до смерті Сталіна. ГУЛАГ керував усією системою так званих “виправно-трудових” таборів, а також в’язниць, ізоляторів, “бюро примусових робіт” тощо. З наростанням масштабів терору в СРСР система ГУЛАГу розширювалася та поглинала все більше людей – часто звинувачених у вигаданих злочинах за сфабрикованими справами. Попри те, що в роки великого терору в СРСР активно практикували страти, кількість людей у ​​катівнях ГУЛАГУ лише зростала. “Рекордною” виявилася зима 1937-1938 років, коли кількість ув’язнених збільшилася з 788 тис. до двох мільйонів.

Через значну кількість засекречених та знищених документів встановити чітко кількість людей, які пройшли через ГУЛАГ за час його існування, досі неможливо. Проте історики озвучують приблизні дані – понад 28 млн осіб (це не лише громадяни СРСР, а й військовополонені). Підтверджено, що з 1934 по 1953 рік у катівнях провели до 800 тисяч політичних страт. Після смерті головного ката СРСР Сталіна його “улюблене дітище” почали демонтувати, передаючи окремі управління ГУЛАГу різним відомствам.

10 липня 1941 року в Києві НКВСники стратили священника Української греко-католицької церкви Андрія Бандеру – батька лідера ОУН Степана Бандери.

Андрій Бандера був випускником богословського факультету Львівського університету. З юності мав чітку політичну позицію. Він був членом Української національно-демократичної партії, Наукового товариства ім. Шевченка, Української національної ради ЗУНР, а також капеланом Української галицької армії. Андрій Бандера був серед історичних діячів, які голосували за Акт злуки УНР і ЗУНР. У 1930-х був парафіяльним священником у селах Воля-Задеревацька та Тростянець Долинського повіту. Проте заарештували його не за його власну діяльність, а саме як батька “руководителя краковского центра ОУН Степана Андреевича Бандеры”. Це сталося в ніч із 22 на 23 травня. Надалі Андрія Бандеру тримали у в’язниці – спочатку в Станіславі (нині Івано-Франківськ), потім – у Києві. 2 липня 1941 року завершилося слідство. Бандеру-старшого звинуватили у приховуванні нелегала, зберіганні націоналістичної літератури та націоналістичних переконаннях. Але головне, що закидали батьку Степана Бандери, – це те, що він підтримував “систематичний зв’язок” із сином. 7 липня відбувся суд. На засіданні, результат якого був відомий заздалегідь, Андрій Бандера заявив, що дав своїм дітям належне виховання, “прививаючи їм любов до України”. Його засудили до розстрілу, який здійснили через три дні.

10 липня 1994 року відбувся другий тур виборів Президента України, переможцем якого став Леонід Кучма. У другому турі він протистояв першому Президенту Леоніду Кравчуку. Кучма, який активно експлуатував проросійську риторику, отримав велику підтримку на сході та півдні України, а також у Криму. Кравчук – на заході та в центрі.

Інавгурація нового Президента відбулася 19 липня 1994 року. Досі Кучма залишається єдиним Президентом України, обраним на два терміни. З часом його правління пов’язані як значні події у розвитку України, так і гучні скандали. Так, “за Кучми” ухвалили Конституцію України, провели грошову реформу і ввели в обіг гривню, з “сумнівною прозорістю” провели приватизацію. Гучні скандали супроводжували другий термін Кучми. Саме в цей час вибухнув “касетний скандал”, пов’язаний із вбивством журналіста Георгія Гонгадзе та плівками Мельниченка. Розпочалася акція “Україна без Кучми”. А спроба Кучми “передати владу” Віктору Януковичу призвела до Помаранчевої революції та першого Майдану. Втім, йому вдалося відносно спокійно “піти на пенсію” і надалі брати участь у житті країни – зокрема, як главі української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (Мінській ТКГ).

Церковне свято 10 липня

10 липня християни вшановують пам’ять праведної Йоанни, мироносиці та преподобного Сампсона, странноприїмця.

Йоанна Мироносиця була дружиною домоправителя царя Ірода Хузи. Вона була однією з тих жінок, які йшли за Ісусом Христом під час його проповіді та служила йому. Разом з іншими жінками після смерті Христа вона приходила до його гробу, щоб помазати миром тіло Христа, а також чула від ангелів звістку про його воскресіння.

Преподобний Сампсон странноприємець виріс у знатній римській родині. Але після смерті батьків роздав весь свій спадок, відпустив рабів і обрав подвижницький спосіб життя. За божим промислом він прибув до Константинополя. Там оселився в невеликому будинку і почав приймати мандрівників, хворих, жебраків і допомагати їм. Відомий тим, що зцілив важко хворого імператора Юстиніана. Той пропонував святому дари, але Сампсон відмовився, попросивши імператора замість цього збудувати лікарню. Сампсон дожив до глибокої старості та помер мирно.

Народні прикмети

Якщо в цей день іде дощ, то сиро буде аж до бабиного літа.

Ясна погода 10 липня передбачає ясну погоду на сім найближчих тижнів.

Що не можна робити 10 липня

Не можна освідчуватися чи робити пропозицію.

Не можна вирушати в далеку дорогу або переїжджати.