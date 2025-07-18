Новини Харкова – головне за 18 липня: удар по Чугуєву, є поранені
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:17
Уранці РФ вдарила по Чугуєву, є поранені
По Чугуєву «прилетіло» близько 04:00, повідомила мер Галина Мінаєва. Удар прийшовся по житловому мікрорайону.
“Цього разу є 4 поранених, яким вже надається медична допомога. Пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти. Профільні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки”, – додала Мінаєва.
07:06
Кружляли БпЛА, авіація, летіли КАБи – як минула ніч на Харківщині
Напередодні ввечері росіяни почали запускати КАБи у бік Донецької області, тривога о 21:04 пролунала і на Харківщині.
О 22:02 над регіоном з’явилися ворожі БпЛА.
Загроза ударів безпілотниками зберігалася і після опівночі.
Відбій дали о 02:58. А вранці о 04:48 тривога пролунала знову – Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації на північному сході.
О 05:39 пролунав відбій тривоги, всі загрози минули.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".