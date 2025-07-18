Новини Харкова – головне за 18 липня: удар по Чугуєву, є поранені

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:17

Уранці РФ вдарила по Чугуєву, є поранені

По Чугуєву «прилетіло» близько 04:00, повідомила мер Галина Мінаєва. Удар прийшовся по житловому мікрорайону.

“Цього разу є 4 поранених, яким вже надається медична допомога. Пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти. Профільні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки”, – додала Мінаєва.

07:06

Кружляли БпЛА, авіація, летіли КАБи – як минула ніч на Харківщині

Напередодні ввечері росіяни почали запускати КАБи у бік Донецької області, тривога о 21:04 пролунала і на Харківщині.

О 22:02 над регіоном з’явилися ворожі БпЛА.

Загроза ударів безпілотниками зберігалася і після опівночі.

Відбій дали о 02:58. А вранці о 04:48 тривога пролунала знову – Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації на північному сході.

О 05:39 пролунав відбій тривоги, всі загрози минули.