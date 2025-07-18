Новости Харькова — главное за 18 июля: удар по Чугуеву, есть раненые

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:17

Утром РФ ударила по Чугуеву, есть раненые

По Чугуеву «прилетело» около 04:00, сообщила мэр Галина Минаева. Удар пришелся по жилому микрорайону.

«На этот раз есть четверо раненых, которым уже оказывается медицинская помощь. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение. Профильные службы выехали на место для ликвидации последствий атаки», – добавила Минаева.

07:06

Кружили БпЛА, авиация, летели КАБы – как прошла ночь на Харьковщине

Накануне вечером россияне начали запускать КАБы в сторону Донецкой области, тревога в 21:04 прозвучала и на Харьковщине.

В 22:02 над регионом появились вражеские БпЛА.

Угроза ударов беспилотниками сохранялась и после полуночи.

Отбой дали в 02:58. А утром, в 04:48 тревога прозвучала вновь – Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации на северо-востоке.

В 05:39 прозвучал отбой тревоги, все угрозы миновали.