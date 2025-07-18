Новости Харькова — главное за 18 июля: удар по Чугуеву, есть раненые
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:17
Утром РФ ударила по Чугуеву, есть раненые
По Чугуеву «прилетело» около 04:00, сообщила мэр Галина Минаева. Удар пришелся по жилому микрорайону.
«На этот раз есть четверо раненых, которым уже оказывается медицинская помощь. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение. Профильные службы выехали на место для ликвидации последствий атаки», – добавила Минаева.
07:06
Кружили БпЛА, авиация, летели КАБы – как прошла ночь на Харьковщине
Накануне вечером россияне начали запускать КАБы в сторону Донецкой области, тревога в 21:04 прозвучала и на Харьковщине.
В 22:02 над регионом появились вражеские БпЛА.
Угроза ударов беспилотниками сохранялась и после полуночи.
Отбой дали в 02:58. А утром, в 04:48 тревога прозвучала вновь – Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации на северо-востоке.
В 05:39 прозвучал отбой тревоги, все угрозы миновали.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 07:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".