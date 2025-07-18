В Изюме ранен парень, полностью разрушено админздание – детали ударов
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов в Изюме ранен 23-летний парень.
В течение суток враг выпустил по региону:
▪️1 ракету Х-35;
▪️4 КАБ;
▪️4 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типа «Ланцет»;
▪️3 БпЛА типа «Молнія»;
▪️2 fpv-дрона.
«В Купянском районе повреждены частный дом (с. Мировое), частный дом, гараж, автомобиль (г. Купянск), сельхозпредприятие, электросети (с. Малый Бурлук); в Чугуевском районе повреждены два общежития, два многоэтажных дома, отделение почты, лицей, амбулатория семейной медицины, 4 автомобиля, магазин (г. Чугуев)», – уточнил Синегубов.
Тогда как в Изюме оккупанты разрушили админздание.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, регион, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 08:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов в Изюме ранен 23-летний парень.".