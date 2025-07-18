В Изюме ранен парень, полностью разрушено админздание – детали ударов

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов в Изюме ранен 23-летний парень.

В течение суток враг выпустил по региону:

▪️1 ракету Х-35;

▪️4 КАБ;

▪️4 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типа «Ланцет»;

▪️3 БпЛА типа «Молнія»;

▪️2 fpv-дрона.

«В Купянском районе повреждены частный дом (с. Мировое), частный дом, гараж, автомобиль (г. Купянск), сельхозпредприятие, электросети (с. Малый Бурлук); в Чугуевском районе повреждены два общежития, два многоэтажных дома, отделение почты, лицей, амбулатория семейной медицины, 4 автомобиля, магазин (г. Чугуев)», – уточнил Синегубов.

Тогда как в Изюме оккупанты разрушили админздание.